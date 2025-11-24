Минобороны сообщило о 40 сбитых за шесть часов беспилотниках
В период с 14:00 до 20:00 мск дежурные средства ПВО сбили 40 украинских беспилотников, сообщает пресс-служба Минобороны.
Большинство уничтожили над Московским регионом — 14 дронов, включая восемь, которые летели на столицу. Еще 10 сбили над Крымом, девять над акваторией Черного моря. По три дрона ПВО сбила в Брянской и Калужской областях, один в Курской.
Украинские беспилотники регулярно атакую российские регионы. Так, 22 ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил о двух погибших при падении беспилотника в Сызрани. Целями дронов стали объекты топливно-энергетического комплекса на промышленные предприятия. 24 ноября, мэр Сызрани Сергей Володченков заявил, что этот налет стал для региона самым массовым с начала военной операции на Украине.
