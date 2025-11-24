Минобороны сообщило о 40 сбитых за шесть часов беспилотниках

Минобороны: над Россией за шесть часов сбили 40 беспилотников

Фото: Минобороны России

В период с 14:00 до 20:00 мск дежурные средства ПВО сбили 40 украинских беспилотников, сообщает пресс-служба Минобороны.

Большинство уничтожили над Московским регионом — 14 дронов, включая восемь, которые летели на столицу. Еще 10 сбили над Крымом, девять над акваторией Черного моря. По три дрона ПВО сбила в Брянской и Калужской областях, один в Курской.

