Военная операция на Украине⁠,
0

Минобороны сообщило о 40 сбитых за шесть часов беспилотниках

Минобороны: над Россией за шесть часов сбили 40 беспилотников
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Минобороны России
Фото: Минобороны России

В период с 14:00 до 20:00 мск дежурные средства ПВО сбили 40 украинских беспилотников, сообщает пресс-служба Минобороны.

Большинство уничтожили над Московским регионом — 14 дронов, включая восемь, которые летели на столицу. Еще 10 сбили над Крымом, девять над акваторией Черного моря. По три дрона ПВО сбила в Брянской и Калужской областях, один в Курской.

Мэр Сызрани заявил о погибших при самой массовой атаке дронов на город
Политика
Фото:S_Volodchenkov / Telegram

Украинские беспилотники регулярно атакую российские регионы. Так, 22 ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил о двух погибших при падении беспилотника в Сызрани. Целями дронов стали объекты топливно-энергетического комплекса на промышленные предприятия. 24 ноября, мэр Сызрани Сергей Володченков заявил, что этот налет стал для региона самым массовым с начала военной операции на Украине.

Теги
Полина Дуганова
атака дронов беспилотники БПЛА ПВО Минобороны
