Матвиенко исключила возврат ответственности за тунеядство в России

Валентина Матвиенко (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что возврата ответственности за тунеядство в России не будет, однако для неработающих граждан требуется выработать механизм их участия в системе обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом она сообщила в интервью «МК».

По словам Матвиенко, сейчас часть граждан, не имея официальных доходов, не участвуют в финансировании системы ОМС, что создает нагрузку на бюджет и добросовестных налогоплательщиков. Матвиенко привела в пример граждан, которые, по ее словам, владеют дорогими автомобилями, имеют скрытые доходы либо сдают жилье по высокой цене, но официально показывают меньшие суммы.

«Не должны рабочие, учителя, врачи платить за молодых, здоровых, которые никаких обязательств перед обществом не несут. <…> Будет справедливо, если мы найдем для этой категории механизм участия в системе ОМС», — добавила Валентина Матвиенко.

Она подчеркнула, что речь не идет о введении ответственности за тунеядство: «Статью за тунеядство никто возвращать не собирается».

Матвиенко также заявила, что налоговые органы должны активнее выявлять скрытые доходы и выводить граждан из теневой экономики. «Справедливость должна быть в обществе», — подчеркнула она.

В октябре Валентина Матвиенко предложила собирать ежегодный платеж в размере 45 тыс. руб. с неработающих граждан для участия в системе обязательного медицинского страхования (ОМС). С соответствующей инициативой она выступила на парламентских слушаниях по проекту бюджета на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов.

Как отметила Матвиенко, в настоящее время работодатели оплачивают за каждого сотрудника в ФОМС в среднем 45 тыс. руб. в год. При этом бюджет несет значительные расходы на медицинское обслуживание неработающего населения. Спикер Совфеда подчеркнула, что предложение не касается пенсионеров, детей и инвалидов, а направлено на решение проблемы «теневой занятости или просто нежелания работать» среди трудоспособных граждан.