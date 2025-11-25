 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Матвиенко исключила возврат ответственности за тунеядство в России

Матвиенко: статью за тунеядство в России никто возвращать не собирается
Валентина Матвиенко
Валентина Матвиенко (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что возврата ответственности за тунеядство в России не будет, однако для неработающих граждан требуется выработать механизм их участия в системе обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом она сообщила в интервью «МК».

По словам Матвиенко, сейчас часть граждан, не имея официальных доходов, не участвуют в финансировании системы ОМС, что создает нагрузку на бюджет и добросовестных налогоплательщиков. Матвиенко привела в пример граждан, которые, по ее словам, владеют дорогими автомобилями, имеют скрытые доходы либо сдают жилье по высокой цене, но официально показывают меньшие суммы.

«Не должны рабочие, учителя, врачи платить за молодых, здоровых, которые никаких обязательств перед обществом не несут. <…> Будет справедливо, если мы найдем для этой категории механизм участия в системе ОМС», — добавила Валентина Матвиенко.

Она подчеркнула, что речь не идет о введении ответственности за тунеядство: «Статью за тунеядство никто возвращать не собирается».

Матвиенко также заявила, что налоговые органы должны активнее выявлять скрытые доходы и выводить граждан из теневой экономики. «Справедливость должна быть в обществе», — подчеркнула она.

Матвиенко предложила собирать с неработающих по 45 тыс. руб. в год на ОМС
Экономика
Фото:Тарас Литвиненко / РИА Новости

В октябре Валентина Матвиенко предложила собирать ежегодный платеж в размере 45 тыс. руб. с неработающих граждан для участия в системе обязательного медицинского страхования (ОМС). С соответствующей инициативой она выступила на парламентских слушаниях по проекту бюджета на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов.

Как отметила Матвиенко, в настоящее время работодатели оплачивают за каждого сотрудника в ФОМС в среднем 45 тыс. руб. в год. При этом бюджет несет значительные расходы на медицинское обслуживание неработающего населения. Спикер Совфеда подчеркнула, что предложение не касается пенсионеров, детей и инвалидов, а направлено на решение проблемы «теневой занятости или просто нежелания работать» среди трудоспособных граждан.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Персоны
Антонина Сергеева
Валентина Матвиенко тунеядство Россия неработающий житель
Валентина Матвиенко фото
Валентина Матвиенко
политик, спикер Совета Федерации
7 апреля 1949 года
Материалы по теме
Матвиенко предложила собирать с неработающих по 45 тыс. руб. в год на ОМС
Экономика
Воробьев поддержал предложение Матвиенко о платном ОМС для неработающих
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 ноября
EUR ЦБ: 91,37 (+0,81) Инвестиции, 13:19 Курс доллара на 25 ноября
USD ЦБ: 78,92 (-0,1) Инвестиции, 13:19
СВР сообщила о плане Британии по срыву мирных инициатив Трампа по Украине Политика, 13:38
Как методы бережливого производства стимулируют сферу социальных услуг Национальные проекты, 13:37
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 13:37
«Опять напридумывал»: почему сотрудники часто высмеивают идеи изменений Образование, 13:34
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 13:33
Терминал КТК под Новороссийском получил повреждения при атаке дронов Политика, 13:29
Bloomberg узнал о смене позиции банков Индии по оплате нефти из России Экономика, 13:27
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Китай достиг 35% доли в мировом промышленном производстве Отрасли, 13:26
Клубные дома на берегу Москвы-реки: жилой квартал City Bay РБК и City Bay, 13:25
Bloomberg узнал, что Россия сочла сокращенный мирный план провальным Политика, 13:23
На бывшем заводе Volkswagen выпустили 30 тыс. автомобилей Tenet Авто, 13:23
Истина в стекле: как выбрать винные бокалы РБК и СберПервый, 13:21
Легенда UFC Джон Джонс рассказал о визите в Чечню по приглашению Кадырова Спорт, 13:20
Силуанов и Шохин поспорили о «весне» и «оттепели» в российской экономике Экономика, 13:14