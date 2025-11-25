В Думе предложили изучить льготы на бензин для отдельных групп населения
В России следует рассмотреть возможность ввода льгот на бензин для отдельных социальных групп по аналогии со сферой ЖКХ. С таким предложением выступил заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Юрий Станкевич, комментируя инициативу Российского топливного союза (РСТ) о введении композитного индекса при расчете цен на топливо на АЗС. Об этом сообщает ТАСС.
«Возможно, настало время и на рынке нефтепродуктов установить универсальные правила для всех производителей и продавцов, определив при этом социальные группы, нуждающиеся в дополнительной поддержке?» — сказал Станкевич.
Он отметил, что вопрос цен на топливо социально значим, и предложил рассмотреть меры поддержки по аналогии с другими чувствительными отраслями. В качестве примеров Станкевич привел льготы в сфере ЖКХ и введенные в электроэнергетике ценовые диапазоны в зависимости от объема потребления.
Депутат напомнил, что, в отличие от регулируемых видов деятельности, цены на топливо государством де-юре не фиксируются в определенных параметрах. По его словам, ценовая волатильность 2025 года вновь ставит под сомнение эффективность действующей модели регулирования.
Ранее, 17 ноября, Минэнерго направило письмо в адрес Минэкономразвития, Минфина, Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и РТС, в котором ведомство сочло целесообразным уйти от действующего принципа таргетирования цен по индексу потребительских цен (ИПЦ) и вместо этого применять более расширенный композитный индекс ценового давления.
Концепцию композитного индекса инфляции для системы нефтепродуктообеспечения год назад предложил РТС. В союзе поясняли, что в структуру потребительских расходов населения в рамках расчета ИПЦ входит около 800 позиций, подавляющее большинство которых не относится к факторам, формирующим себестоимость на предприятиях топливообеспечения.
Концепция композитного индекса инфляции включает:
- повышение средней заработной платы в России (по данным Росстата) и МРОТ;
- рост налоговой нагрузки (акцизы);
- увеличение кредитной нагрузки;
- повышение тарифов ЖКХ;
- рост транспортных тарифов;
- рост стоимости обновления основных средств (реконструкция, ремонт).
В конце октября ФАС сообщила о снижении биржевых цен на топливо. С 24 по 29 октября снижение составило: АИ-92 — на 11,2%, АИ-95 — на 6,9%, дизельное топливо — на 9,6%. Также ФАС рекомендовала поставщикам активнее снижать цену на бензин.
