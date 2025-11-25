Число раненных при атаке БПЛА в Ростовской области возросло до 10

Из-за налета беспилотников на Ростовскую область 10 человек получили ранения, один житель Таганрога погиб. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

«Различные ранения получили 10 жителей Таганрога и Неклиновского района», — написал он в своем телеграм-канале. Восемь человек госпитализировали, двум пострадавшим помощь оказали на месте.

В Таганроге повреждения получили два многоквартирных и один частный дом, здание Механического колледжа, два промышленных предприятия и детский сад № 7. В селе Петрушино Нелиновского района в частном доме произошел пожар, а в селе Весело-Вознесенка из-за повреждения трубы внешнего газопровода возле частного дома произошло возгорание.

Специалисты, которые будут фиксировать нанесенный имуществу ущерб, начнут работать с утра. «Окажем людям всю необходимую помощь», — написал глава региона.