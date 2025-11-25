 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Военная операция на Украине⁠,
0

Обломки еще одного дрона в Новороссийске упали в Южном районе

Сюжет
Военная операция на Украине
Фрагменты упали на зеленую зону. Взрывная волна выбила окна в здании столовой неподалеку, никто не пострадал

В Новороссийске в Южном районе обломки еще одного беспилотника упали на зеленую зону, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

«Взрывной волной в расположенном неподалеку здании столовой выбило окна. Пострадавших нет», — говорится в сообщении в телеграм-канале.

На месте падения обломков работают специальные и экстренные службы, уточнил оперштаб.

В Новороссийске обломки еще одного дрона попали в многоквартирный дом
Политика

Ранее в Новороссийске в результате налета беспилотников повреждения получили два многоэтажных дома. В одном из домов пострадали три квартиры на 11 и 12 этажах, в одном из помещений возник пожар, его потушили. Предварительно, обошлось без пострадавших.

Кроме этого, другие обломки дронов попали по частному дому, в результате пострадал один мужчина.

