Мэр Сызрани заявил о погибших при самой массовой атаке дронов на город

Фото: S_Volodchenkov / Telegram

Налет дронов на Сызрань в Самарской области 22 ноября стал самым массовым с начала военной операции на Украине, заявил мэр города Сергей Володченков.

«Сегодня еженедельное аппаратное совещание начали с минуты молчания в память о погибших в результате вражеской атаки БПЛА на промышленное предприятие города. Это была самая массовая атака с начала СВО», — сообщил он. Володченков заверил, что семьям жертв атаки, а также пострадавшим окажут всю необходимую помощь.

Мэр добавил, что продолжаются поисковые работы на местах возможного падения дронов и их обезвреживание. По его словам, режим повышенной готовности в Сызрани снят, однако увеселительные и развлекательные мероприятия отменены.

РБК направил запрос в администрацию городского округа Сызрань

22 ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил о двух погибших при падении беспилотника. Целями дронов стали объекты топливно-энергетического комплекса на промышленные предприятия.

