 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Церемония прощания с народной артисткой Юдиной состоится 27 ноября

Лилия&nbsp;Юдина
Лилия Юдина (Фото: Государственный академический Малый театр России)

Прощание с народной артисткой России Лилией Юдиной пройдет в четверг, 27 ноября, в храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке. Об этом сообщила пресс-служба Малого театра, в котором она проработала 70 лет.

«Уважаемые зрители, по желанию родственников прощание с народной артисткой России Лилией Витальевной Юдиной состоится 27 ноября (в четверг) в 14:00 в храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке», — говорится в публикации театра.

Юдина скончалась 23 ноября в возрасте 96 лет.

Умерла народная артистка России Лилия Юдина
Общество
Лилия Юдина

Лилия Юдина родилась в 1929 году в Москве. В 1951-м она окончила Высшее театральное училище имени Б.В. Щукина, а через два года присоединилась к труппе Малого театра, где за все время исполнила 50 ролей. Последний раз на сцену театра Юдина вышла в сентябре 2023 года в роли Софьи Турусиной в спектакле «На всякого мудреца довольно простоты» Александра Островского.

На счету актрисы 23 работы в кино. Ее дебютной ролью стала панночка в фильме «Майская ночь, или Утопленница» Александра Роу. Она также снялась в фильмах «Опасные тропы» (1954), «Ярость» (1965) и «Чайковский» (1970).

Юдина была удостоена званий заслуженного артиста РСФСР и народного артиста РСФСР.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Анастасия Луценко
прощание Москва Малый театр актриса
Материалы по теме
Умерла народная артистка России Лилия Юдина
Общество
Умер исполнитель главной роли в индийском фильме «Зита и Гита»
Общество
Умер музыкант группы ABBA Ян Клинг
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 ноября
EUR ЦБ: 91,37 (+0,81) Инвестиции, 20:28 Курс доллара на 25 ноября
USD ЦБ: 78,92 (-0,1) Инвестиции, 20:28
Абстракционизм: как искусство «отщепенцев» изменило понимание красоты РБК и ГАЛС, 20:36
FT узнала, как мирный план США по Украине расколол партию Трампа Политика, 20:36
Актрису Брижит Бардо снова госпитализировали Общество, 20:33
Минобороны сообщило о 40 сбитых за шесть часов беспилотниках Политика, 20:29
FT узнала, что Зеленского отговаривали от встречи с Трампом в США Политика, 20:27
Экономика сопротивления: потенциал Ирана для российского бизнеса РБК и РЭЦ, 20:18
В штаб-квартире ФИФА приспустили флаг России в память о Симоняне Спорт, 20:11
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
В Госдуме предложили ввести штрафы за практику «крестопада» Политика, 20:10
В Киеве допустили девальвацию гривны на фоне переговоров Экономика, 20:06
Как биллинговые системы стимулируют развитие подписочной модели бизнеса Отрасли, 20:04
На своем берегу: какой будет новая очередь City Bay РБК и City Bay, 19:59
Церемония прощания с народной артисткой Юдиной состоится 27 ноября Общество, 19:50
Что такое экзосомы и какую роль они играют в косметологии РБК и КИТ МЕД, 19:46
Куда движется финтех на рынке факторинга Радио, 19:42