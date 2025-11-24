Церемония прощания с народной артисткой Юдиной состоится 27 ноября

Лилия Юдина (Фото: Государственный академический Малый театр России)

Прощание с народной артисткой России Лилией Юдиной пройдет в четверг, 27 ноября, в храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке. Об этом сообщила пресс-служба Малого театра, в котором она проработала 70 лет.

«Уважаемые зрители, по желанию родственников прощание с народной артисткой России Лилией Витальевной Юдиной состоится 27 ноября (в четверг) в 14:00 в храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке», — говорится в публикации театра.

Юдина скончалась 23 ноября в возрасте 96 лет.

Лилия Юдина родилась в 1929 году в Москве. В 1951-м она окончила Высшее театральное училище имени Б.В. Щукина, а через два года присоединилась к труппе Малого театра, где за все время исполнила 50 ролей. Последний раз на сцену театра Юдина вышла в сентябре 2023 года в роли Софьи Турусиной в спектакле «На всякого мудреца довольно простоты» Александра Островского.

На счету актрисы 23 работы в кино. Ее дебютной ролью стала панночка в фильме «Майская ночь, или Утопленница» Александра Роу. Она также снялась в фильмах «Опасные тропы» (1954), «Ярость» (1965) и «Чайковский» (1970).

Юдина была удостоена званий заслуженного артиста РСФСР и народного артиста РСФСР.