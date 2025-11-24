 Перейти к основному контенту
Ушаков заявил, что Кремль не получал конкретных предложений о переговорах

Ушаков: Кремль не получал сигналов о планах представителей США приехать в Москву
Юрий Ушаков
Юрий Ушаков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Россия пока не располагает конкретной информацией о планах представителей США нанести визит в Москву, заявил помощник президента Юрий Ушаков.

«Мы еще конкретного предложения о том, кто и когда намерен приехать в Москву, не получали», — сообщил он, отвечая на вопросы журналистов о возможных переговорах с американской стороной в ближайшее время.

Трамп увидел «кое-что хорошее» в мирных переговорах по Украине
Политика
Дональд Трамп

Днем 24 ноября, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что переговоры между представителями России и США на этой неделе не запланированы. Он, однако, отметил, что Москва все еще открыта для обсуждения мирного урегулирования. «Но пока никакой конкретики по переговорам с нами нет», — пояснил Песков.

Незадолго до того, как пресс-секретарь объявил об этом, издание ABC News со ссылкой на американского чиновника сообщило, что делегация США рассчитывает на отдельную встречу с представителями России на тему американского мирного плана. Собеседник ABC News при этом не раскрыл подробностей.

Юрий Ушаков Москва США Украина переговоры
