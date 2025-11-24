 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В тайском Хатъяе объявили эвакуацию из-за мощнейшего за 25 лет наводнения

В тайском Хатъяе объявили эвакуацию из-за сильнейшего за 25 лет наводнения
Фото: Roylee Suriyaworakul / Reuters
Фото: Roylee Suriyaworakul / Reuters

Власти тайской провинции Сонгкхла объявили срочную массовую эвакуацию жителей города Хатъяй из-за сильнейшего за 25 лет наводнения, сообщает Thai PBS.

Все 16 районов провинции признаны зонами бедствия. Спасатели и военные помогают эвакуировать жителей, приоритет отдается детям, пожилым и больным.

По данным Департамента по предупреждению и смягчению последствий стихийных бедствий, стоки из бассейна реки Утапао продолжают поступать в деловой центр города, а уровень воды может подняться до 1,25–1,45 м. Жителям разослано экстренное предупреждение об эвакуации.

С 19 ноября в Сонгкхле сильные дожди привели к масштабным наводнениям, затронувшим 115 подокругов и более 243 тыс. домохозяйств, в которых проживает более 635 тыс. человек. Эвакуированы более 1200 человек, один погиб. Дожди продолжатся как минимум до завтра.

Как во Вьетнаме спасаются от масштабного наводнения. Фотогалерея
Фотогалерея 

Пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ) сообщила РБК, что наводнение в южных провинциях Таиланда, включая Хатъяй в Сонгкхле, не затронуло российских организованных туристов. В РСТ отметили, что этот регион не является популярным у российских путешественников и значимого турпотока там нет. Сведений о россиянах среди эвакуированных из гостиниц не поступало.

«Основной туристический поток из нашей страны сосредоточен в других курортных зонах Таиланда — Пхукете, Паттайе, Самуи и Краби, где обстановка остается стабильной и туристической деятельности ничто не угрожает», — говорится в сообщении.

Авторы
Теги
Полина Дуганова
Таиланд наводнение эвакуация
