Чибис заявил Путину, что развитие Арктики сравнимо с освоением космоса
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что развитие Арктики имеет для страны такое же стратегическое значение, какое освоение космоса имело для Советского Союза, сообщает пресс-служба Кремля.
«Работая над этой задачей <…>, мы пришли к выводу <…>, что развитие Арктики сегодня для нашей страны так же важно, как развитие космоса для Советского Союза. Даже родилась такая фраза, что «Арктика — новый космос», — сказал Чибис.
Он также отметил, что Арктика формирует до 10% ВВП России, зотя там живет 2% населения.
Президент ответил: «Меня в этом убеждать не нужно, я всё это понимаю и согласен с Вами».
Путин ранее заявил о необходимости «последовательно усиливать позиции России в Арктике» и реализовывать логистический потенциал страны, включая развитие Трансарктического транспортного коридора от Санкт-Петербурга до Владивостока.
