Политика⁠,
0

Чибис заявил Путину, что развитие Арктики сравнимо с освоением космоса

Андрей Чибис и Владимир Путин
Андрей Чибис и Владимир Путин (Фото: Администрация Президента России)

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что развитие Арктики имеет для страны такое же стратегическое значение, какое освоение космоса имело для Советского Союза, сообщает пресс-служба Кремля.

«Работая над этой задачей <…>, мы пришли к выводу <…>, что развитие Арктики сегодня для нашей страны так же важно, как развитие космоса для Советского Союза. Даже родилась такая фраза, что «Арктика — новый космос», — сказал Чибис.

Он также отметил, что Арктика формирует до 10% ВВП России, зотя там живет 2% населения.

Президент ответил: «Меня в этом убеждать не нужно, я всё это понимаю и согласен с Вами».

Путин дал старт строительству атомного ледокола «Сталинград»
Общество

Путин ранее заявил о необходимости «последовательно усиливать позиции России в Арктике» и реализовывать логистический потенциал страны, включая развитие Трансарктического транспортного коридора от Санкт-Петербурга до Владивостока.

Авторы
Теги
Персоны
Антонина Сергеева
Владимир Путин Арктика Андрей Чибис
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Андрей Чибис фото
Андрей Чибис
политик, губернатор Мурманской области
19 марта 1979 года
