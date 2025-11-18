 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Путин дал старт строительству атомного ледокола «Сталинград»

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции дал старт  строительству универсального атомного ледокола «Сталинград» на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге.

Ледокол «Сталинград» станет шестым серийным ледоколом проекта 22220. Судно длиной 173,3 метра будет оснащено реакторной установкой «РИТМ-200»  мощностью 60 МВт и сможет преодолевать льды толщиной до трех метров. Скорость хода по чистой воде — 22 узла.

Первые четыре ледокола – головной ледокол «Арктика» и три серийных судна «Сибирь», «Урал», «Якутия» – уже работают в Арктике, а строительство «Чукотки» и «Ленинграда» продолжается.

«Важно последовательно усиливать позиции России в Арктике, в полной мере реализовать логистический потенциал нашей страны, обеспечить развитие перспективного Трансарктического транспортного коридора – от Санкт-Петербурга до Владивостока», — отметил Владимир Путин.

Кроме того, президент заявил, что от ледоколов, судов высокого ледового класса, от развития инфраструктуры арктических портов зависит комплексное обустройство арктических городов и поселков, создание новых рабочих мест и повышение качества жизни людей в регионе.

Россия – единственная страна в мире, располагающая атомным ледокольным флотом. Сегодня в его составе 34 дизельных и 8 атомных ледоколов.

Антонина Сергеева
Россия ледокол российский флот Владимир Путин
