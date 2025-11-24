Против оставившей в Таиланде дочку россиянки завели уголовное дело
Полицейские возбудили уголовное дело против россиянки, жительницы Приморья, которая оставила четырехлетнюю дочь в отеле в Таиланде, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк в телеграм-канале.
«Женщина подозревается в том, что оставила за границей в опасности свою 4-летнюю дочь. Теперь ребенок проживает в России с отцом и бабушкой», — говорится в сообщении.
На жительницу Приморья завели дело по ст. 125 Уголовного кодекса России — оставление в опасности. Максимальное наказание — лишение свободы на год.
Материал дополняется
