Во Владивостоке задержали россиянку, оставившую дочь в отеле Таиланда
В аэропорту Владивостока полиция задержала жительницу Приморского края, депортированную из Таиланда. Женщина в сентябре оставила 4-летнюю дочь в номере отеля в Бангкоке и скрылась. Об этом сообщила представитель МВД России Ирина Волк в телеграм-канале.
Когда в Бангкоке правоохранители нашли ребенка, он был направлен в детский дом до приезда бабушки, которая забрала девочку в Россию.
Мать девочки доставили в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Речь идет об Эрике Владыко. В ночь на 13 сентября Эрика оставила ребенка в отеле и вызвала такси до ночного клуба, уехав туда в одиночку. Эрику нашли лишь на восьмой день поисков.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Вучич: Европа готовится к возможной войне с Россией
В Бразилии активисты ворвались на климатический саммит ООН. Видео
Колумбия приостановит обмен разведданными с США из-за ситуации в Карибском море
Россия проиграла судебный процесс из-за здания посольства в Австралии
В России создали войска беспилотных систем
Крупные переводы себе по СБП включат в признаки мошеннических операций