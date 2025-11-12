Во Владивостоке задержали россиянку, оставившую дочь в отеле Таиланда

Video

В аэропорту Владивостока полиция задержала жительницу Приморского края, депортированную из Таиланда. Женщина в сентябре оставила 4-летнюю дочь в номере отеля в Бангкоке и скрылась. Об этом сообщила представитель МВД России Ирина Волк в телеграм-канале.

Когда в Бангкоке правоохранители нашли ребенка, он был направлен в детский дом до приезда бабушки, которая забрала девочку в Россию.

Мать девочки доставили в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Речь идет об Эрике Владыко. В ночь на 13 сентября Эрика оставила ребенка в отеле и вызвала такси до ночного клуба, уехав туда в одиночку. Эрику нашли лишь на восьмой день поисков.