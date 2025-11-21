 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Финляндия задумалась восстановить «болотные ловушки» на границе с Россией

Правительство Финляндии обсуждает идею восстановления болот на границе с Россией. Власти мотивируют это тем, что болотистая местность будет служить преградой для возможного нападения, сообщает местный портал Yle.

«Легкая бронетехника может преодолеть часть болот летом, но для тяжелой техники и колесного транспорта снабжения болота являются серьезным препятствием», — заявил депутат от Европарламента и бывший командир танковой бригады Пекка Товери.

Однако, как отметил член Ассоциации лесного хозяйства Юха Хяннинен, зимой замерзшие болота не станут серьезным препятствием для бронетехники. По его словам, в случае нападения движение техники пойдет по транспортным маршрутам, а не через леса.

По данным Yle, аналогичную болотную зону планируют создать Польша и Эстония. Ранее о возможном восстановлении болот на российской границе сообщили в Латвии и Литве.

Финляндия начала артиллерийские учения недалеко от границы с Россией
Политика
Фото:Pirjo Tuominen / EPA / ТАСС

На своей восточной границе Финляндия также возводит забор, оснащенный колючей проволокой и видеокамерами с искусственным интеллектом.

Сухопутная граница между государствами закрыта с 2023 года после кризиса с наплывом мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки. Хельсинки обвинил в этом Москву. МИД России отверг обвинения финской стороны.

Президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что Москва не собирается нападать на НАТО.

Александра Озерова
Финляндия Россия оборона российская граница
