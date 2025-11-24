Минобороны сообщило об ударах по объектам энергетики на Украине

Фото: Александр Река / ТАСС

Российская армия поразила объекты инфраструктуры Украины, используемые в интересах ВСУ, а также склады боеприпасов и пункты временной дислокации украинских военных. Об этом сообщило Минобороны России.

Под удар попали объекты энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, которые используют в интересах украинской армии. Их поразили оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетами и артиллерией.

Кроме того, российская армия несла удары по пунктам временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников в 152 районах.

Ранее в пресс-службе офиса генерального прокурора Украины сообщили, что в ночь на 24 ноября в Днепропетровской области страны получил повреждения объект критической инфраструктуры. Там уточнили, что речь о Синельниковском районе региона.

Минэнерго Украины подтвердило информацию о взрывах на своем объекте в Днепропетровской области, из-за чего без света остались более 60 тыс. человек. Кроме того, в ведомстве сообщили о взрывах на энергической инфраструктуре в Донецкой, Харьковской и Черниговской областях.

Минобороны неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.