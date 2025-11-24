 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

На Алтае убили открывших стрельбу по сотрудникам ФСБ подозреваемых

На Алтае убили открывших стрельбу по сотрудникам ФСБ подозреваемых
Video

В Алтайском крае двое вооруженных мужчин были убиты в ходе перестрелки с сотрудниками ФСБ. Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов, сообщает Следственный комитет России.

Стрельба произошла в ночное время 22 ноября под железнодорожным мостом в Первомайском районе. По данным ведомства, сотрудники ФСБ проводили оперативно-разыскные мероприятия по пресечению преступления против безопасности государства, когда остановили двух местных жителей.

«Злоумышленники стали производить выстрелы в сотрудников ФСБ, используя незаконно приобретенное огнестрельное оружие. В результате ответного огня подозреваемые были ликвидированы», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и п. «а» ч. 3 ст. 222 УК (незаконный оборот оружия группой лиц по предварительному сговору).

В Алтайском крае заподозренные в теракте устроили перестрелку с ФСБ
Политика

Ранее в пресс-центре ФСБ сообщили, что в Алтайском крае сотрудники ведомства предотвратили попытку диверсии на железнодорожном перегоне между станциями Алтайская и Бийск. Двое местных жителей пытались установить сбрасывающее устройство на участке, где проходят грузовые и пассажирские составы. Как установили в ФСБ, мужчины действовали по заданию украинских спецслужб и были завербованы через мессенджер Telegram представителями запрещенной в России террористической организации.

Антонина Сергеева
Алтай стрельба ликвидация
