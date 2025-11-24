В Малайзии решили запретить детям до 16 лет пользоваться соцсетями

Фото: Annice Lyn / Getty Images

Правительство Малайзии с 2026 года запретит детям до 16 лет заводить аккаунты в социальных сетях. Об этом заявил министр связи страны Фахми Фадзил, передает New Straits Times.

По словам Фахми, такое решение принял кабинет министров. Эта мера нужна для борьбы с киберпреступностью и защиты детей от сексуальных домогательств.

«Мы надеемся, что к следующему году платформы социальных сетей будут соответствовать директиве правительства», — заявил министр.

Он подчеркнул, что правительство изучает, как подобные меры реализуют в других странах, в частности, в Австралии, которая приняла закон о запрете детям до 16 лет пользоваться социальными сетями в ноябре 2024 года. Она стала первым государством, где узаконили такой запрет.

В Австралии ограничения вступят в силу с декабря. Согласно закону, наказание за его нарушение предусмотрено для самих социальных сетей: им грозит штраф до 50 млн австралийских долларов ($32 млн, или более 2,5 млрд руб.).

В октябре 2025 года запретить детям до 15 лет пользоваться некоторыми социальными сетями предложила премьер-министр Дании Метте Фредериксен.