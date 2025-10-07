Премьер Дании фразой про монстра объяснила идею запретить детям соцсети

Метте Фредериксен (Фото: Ritzau Scanpix / Mads Claus Rasmussen / Reuters)

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен предложила запретить детям до 15 лет пользоваться некоторыми социальными сетями, сравнив их с монстром, сообщает Sky News.

«Мы выпустили на волю монстра. Мобильные телефоны и социальные сети крадут детство у наших детей», — заявила Фредериксен в парламенте во вторник.

Как отмечает DR, в своем выступлении премьер не уточнила, о каких социальных сетях идет речь, а также когда следует вводить возрастные ограничения и как это должно работать на практике. При этом, по ее словам, родители должны иметь возможность разрешать своим детям заводить учетные записи с 13-летнего возраста.

Фредериксен также привела данные исследований, согласно которым у 94% датских детей был профиль в социальных сетях до того, как им исполнилось 13 лет.

Ранее в этом году правительство Дании объявило о запрете использования мобильных телефонов в школах и на внеклассных занятиях. Это означает, что детям в возрасте от семи до 17 лет по закону будет запрещено приносить в школу свои телефоны.

В августе 2024 года правительство Франции заявило о проведении эксперимента, в рамках которого ученикам начальной и средней школы запрещено приносить мобильные телефоны на занятия.