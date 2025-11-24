 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

ТАСС узнал об отмене ареста для генерала Росгвардии в деле с 350 млн руб.

Михаил Варенцов
Михаил Варенцов (Фото: Росгвардия)

Московский гарнизонный военный суд изменил домашний арест для бывшего руководителя департамента цифрового развития Росгвардии Михаила Варенцова на запрет определенных действий в связи с его состоянием здоровья. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно новой мере пресечения, Варенцов может покидать квартиру для получения необходимого лечения. В то же время другой фигурант — экс-начальник Главного центра информационных технологий Росгвардии Николай Чепкасов — остается под домашним арестом. Оба обвиняемых имеют продленный срок меры пресечения до 31 января.

РБК направил запрос в пресс-службу 235-го гарнизонного военного суда.

Бывшего замначальника тыла Росгвардии осудили на 9 лет за взятку
Общество
Мирза Мирзаев

Варенцова задержали в апреле по делу о мошенничестве. До того, в конце марта в Москве был арестован начальник Главного центра информационных технологий Росгвардии Николай Чепкасов, ему также вменяют ч. 4 ст. 159 УК. Оба фигуранта проходят по одному делу.

По версии следствия, в 2019–2020 годах Росгвардия заключила с НИИ «Восход» три крупных контракта на разработку программного обеспечения, за выполнение которых отвечали Варенцов и Чепкасов. В 2021–2023 годах, превышая свои полномочия, они организовали приемку и оплату некачественного ПО, что привело к ущербу для государства более чем на 350 млн руб. Мужчин обвиняют в превышении должностных полномочий с крупным ущербом. На их имущество наложен арест для обеспечения возможных взысканий.

Авторы
Теги
Софья Полковникова, Виктория Хабарова Виктория Хабарова
Росгвардия домашний арест мера пресечения
