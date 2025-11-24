 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Четыре дома и машина повреждены при атаке БПЛА на Воронежскую область

Четыре частных дома и машина повреждены при атаке БПЛА на Воронежскую область
Сюжет
Военная операция на Украине

Легковая машина и четыре дома повреждены на севере Воронежской области в результате атаки БПЛА, сообщает губернатор Александр Гусев в телеграм-канале.

Ночью силы ПВО сбили над Воронежем и тремя районами области четыре украинских дрона, отметил Гусев. Пострадавших нет, но в результате падения обломков БПЛА у четырех частных домов на севере региона были выбиты стекла, поврежден фасад.

«Также незначительно поврежден один автомобиль», — говорится в сообщении.

За ночь над российскими регионами уничтожили 93 дрона ВСУ
Политика

Вечером 23 ноября Гусев сообщил об объявленной опасности атаки БПЛА по всей Воронежской области. Позже он предупредил жителей Воронежа о тревоге «в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА». Беспилотную опасность по всему региону отменили лишь ранним утром.

Чуть позже Минобороны отчиталось о перехвате военными четырех БПЛА в небе над Воронежской областью, всего над Россией сбили 93 дрона за ночь.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Politico сообщил о негативной реакции в Европе на план Трампа по Украине

Зеленский после встречи с США пообещал не делать громких заявлений

Украинский депутат Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа

Путину доложили о взятии Купянска под контроль ВС РФ

Назначен новый командующий группировкой «Юг»

В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин
Авторы
Теги
Софья Полковникова
Воронежская область дроны Александр Гусев
Материалы по теме
За ночь над российскими регионами уничтожили 93 дрона ВСУ
Политика
ПВО уничтожила 40 дронов над Белгородской областью, Крымом и Черным морем
Политика
На атакованной дронами ГРЭС в Шатуре потушили пожар
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 ноября
EUR ЦБ: 90,56 (-2,04) Инвестиции, 07:58 Курс доллара на 22 ноября
USD ЦБ: 79,02 (-1,71) Инвестиции, 07:58
FT узнала о подготовке ЕС к прекращению помощи Украине от США Политика, 08:18
Кто должен покрыть ущерб от атак дронов: новая позиция Верховного судаПодписка на РБК, 08:06
Поезда МЦД-1 и Савеловского направления задержались из-за ледяного дождя Город, 08:05
Аэропорт Вильнюса приостанавливал работу из-за воздушных шаров Политика, 07:49
Четыре дома и машина повреждены при атаке БПЛА на Воронежскую область Политика, 07:41
В «Сбере» назвали самые популярные инструменты для накоплений у россиян Инвестиции, 07:30
Укрепление до ₽70–80 или падение до ₽90–100 за доллар. Что будет с рублемПодписка на РБК, 07:30
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Эксперты предупредили о мошенниках от лица фейкового фонда помощи бойцам Общество, 07:29
За ночь над российскими регионами уничтожили 93 дрона ВСУ Политика, 07:27
Власти назвали сроки расширения льготной ипотеки на вторичное жилье Общество, 07:14
Москвичей предупредили о дожде и мокром снеге 24 ноября Общество, 07:07
Бизнес назвал главные риски при внедрении облачных сервисовПодписка на РБК, 07:01
Минэнерго признало недостаточной текущую маржинальность АЗС Бизнес, 07:01
Минобороны Британии заявило о перехвате российского военного корабля Политика, 06:49