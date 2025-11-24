Четыре дома и машина повреждены при атаке БПЛА на Воронежскую область
Легковая машина и четыре дома повреждены на севере Воронежской области в результате атаки БПЛА, сообщает губернатор Александр Гусев в телеграм-канале.
Ночью силы ПВО сбили над Воронежем и тремя районами области четыре украинских дрона, отметил Гусев. Пострадавших нет, но в результате падения обломков БПЛА у четырех частных домов на севере региона были выбиты стекла, поврежден фасад.
«Также незначительно поврежден один автомобиль», — говорится в сообщении.
Вечером 23 ноября Гусев сообщил об объявленной опасности атаки БПЛА по всей Воронежской области. Позже он предупредил жителей Воронежа о тревоге «в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА». Беспилотную опасность по всему региону отменили лишь ранним утром.
Чуть позже Минобороны отчиталось о перехвате военными четырех БПЛА в небе над Воронежской областью, всего над Россией сбили 93 дрона за ночь.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Politico сообщил о негативной реакции в Европе на план Трампа по Украине
Зеленский после встречи с США пообещал не делать громких заявлений
Украинский депутат Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа
Путину доложили о взятии Купянска под контроль ВС РФ
Назначен новый командующий группировкой «Юг»
В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин