Политика⁠,
Минобороны Британии заявило о перехвате российского военного корабля

AP: Минобороны Британии заявило о перехвате российского военного корабля
Российский корвет «Стойкий» и танкер перехватили у побережья Великобритании, сообщило Минобороны страны. Российское посольство обвиняло Лондон в «нагнетании милитаристской истерии» и призывало избегать шагов в сторону эскалации

Королевский военно-морской флот Великобритании перехватил российский корвет «Стойкий» и танкер у побережья Великобритании, сообщают Independent и Associated Press со ссылкой на заявления Минобороны страны.

По данным ведомства, патрульный корабль HMS Severn в течение двух недель отслеживал перемещение российских судов через Дуврский пролив и далее к западу. Позже наблюдение было передано неназванному союзнику по НАТО у побережья Бретани, при этом HMS Severn продолжил мониторинг на удалении, отметили в Минобороны. Точное время перехвата не названо.

Как отметили в военном ведомстве, за два года число российских кораблей, подходящих к британским водам, увеличилось на 30%. Командование Королевского флота назвало операцию частью регулярного взаимодействия с союзниками по НАТО.

Кроме того, Британия направила в Исландию три новейших самолета наблюдения «Посейдон» в рамках более масштабной миссии НАТО, направленной на наблюдение за российскими кораблями и подводными лодками в Северной Атлантике и Арктике, пишет Independent.

Королевский флот Великобритании заявил о перехвате российской подлодки
Политика

Ранее власти Великобритании сообщали о неоднократном появлении вблизи британских вод российского океанографического судна «Янтарь», которое западные эксперты рассматривают как разведывательное и способное применять подводные аппараты. Судно было замечено у побережья Великобритании в ноябре 2024 года и январе 2025-го.

Как утверждало Минобороны страны, экипажи самолетов P-8 Poseidon столкнулись с ослеплением лазерами со стороны «Янтаря», после чего для наблюдения за ним была задействована патрульная авиация. Глава военного ведомства Джон Хили характеризовал активность «Янтаря» как потенциальную угрозу и заявлял о готовности Лондона реагировать на любые действия России.

Российское посольство в Великобритании отвергло эти обвинения. В дипмиссии сообщили, что Москве неинтересны британские подводные коммуникации, а предположения о возможной угрозе со стороны России являются необоснованными.

По оценке российской стороны, политика Лондона, которую в Москве воспринимают как антироссийскую и сопровождающуюся усилением военной риторики, негативно влияет на безопасность в Европе и повышает вероятность инцидентов. Дипмиссия также призвала Великобританию избегать шагов, способных усугубить текущий кризис.

