 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

СК отказал Борису Кузнецову в возвращении в Россию

«Ъ»: СК отказал иноагенту Борису Кузнецову в возвращении в Россию

Следственный комитет отказал проживающему в Испании адвокату Борису Кузнецову (включен в реестр иностранных агентов) в прекращении уголовного преследования, которое продолжается с 2007 года. Об этом рассказал изданию «Коммерсантъ» сам Кузнецов, получивший два ответа ведомства на свои ходатайства.

В СК заявили, что привлечение его к ответственности по ч. 1 ст. 283 Уголовного кодекса («Разглашение гостайны») было «абсолютно законным» и оснований для закрытия дела и снятия меры пресечения в виде ареста нет. В другом письме ведомство сообщило, что считает дальнейшую переписку с адвокатом нецелесообразной, указав на «злоупотребление правом на обращение». Из этого следует, что 81-летний юрист не имеет возможности вернуться в Россию, отмечает газета.

Сам Кузнецов назвал ответы формальными и подчеркнул, что его семь ходатайств, направленных в 2024–2025 годах, остались без реакции. «Коммерсантъ» пишет, что он в Замоскворецком суде Москвы требует признать ответы СК и принятые по его ходатайствам решения необоснованными. Кроме того, на 1 декабря в Мосгорсуде назначено рассмотрение административного иска Кузнецова к Минфину и СКР, в котором он требует взыскать с ответчиков $21 млн за несоблюдение разумных сроков предварительного расследования (18 лет).

Иноагенты в России: кто это, понятие, реестр и последствия статуса
База знаний
Фото:Сергей Фадеичев / ТАСС

Как сообщает издание, 81-летний адвокат ранее обращался к руководству ГСУ СКР по Москве с заявлением о намерении вернуться в Россию. Он уехал из страны в июле 2007 года и позже получил политическое убежище в США. Через два дня после его отъезда московская прокуратура возбудила дело о разглашении гостайны.

По версии следствия, нарушение произошло в ходе защиты бывшего сенатора Левона Чахмахчяна, задержанного при получении взятки в офисе авиакомпании «Трансаэро». Кузнецов был адвокатом Чахмачяна. По версии прокуратуры, юрист придал гласности содержание секретной справки ФСБ о прослушивании телефонных разговоров бывшего сенатора.

Так, во время ознакомления с делом своего подзащитного Кузнецов сфотографировал меморандум, приложенный к представлению в Верховный суд, а позже приложил копию этого документа к жалобе, направленной в Конституционный суд. Сам Кузнецов утверждал, что сведений, содержащих гостайну, в документах не было.

Обвинение ему было предъявлено заочно, а в 2013 году Пресненский суд заочно арестовал Кузнецова.

В августе 2025 года Минюст внес Кузнецова в реестр иноагентов. По версии ведомства, он распространял «недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике», а также принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иноагентов.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Politico сообщил о негативной реакции в Европе на план Трампа по Украине

Зеленский после встречи с США пообещал не делать громких заявлений

Украинский депутат Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа

Путину доложили о взятии Купянска под контроль ВС РФ

Назначен новый командующий группировкой «Юг»

В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин
Авторы
Теги
Плугина Ирина
Следственный комитет иноагент адвокат Борис Кузнецов гостайна
Материалы по теме
Защитницу парка в Саратове и эстонского священника признали иноагентами
Политика
Жанну Агалакову оштрафовали за нарушение порядка деятельности иноагента
Политика
Монеточку в третий раз оштрафовали за нарушение закона об иноагентах
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 ноября
EUR ЦБ: 90,56 (-2,04) Инвестиции, 01:47 Курс доллара на 22 ноября
USD ЦБ: 79,02 (-1,71) Инвестиции, 01:47
Как кредиты бизнесу аномально выросли в октябре. Инфографика Финансы, 02:00
Рубио заявил о желании США согласовать мирный план «как можно скорее» Политика, 01:51
В Харькове возникли пожары после взрывов Политика, 01:43
СК отказал Борису Кузнецову в возвращении в Россию Политика, 01:19
Второй российский аэропорт за ночь приостановил полеты Политика, 01:09
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
CBS узнал о возможном визите Зеленского в США для обсуждения соглашения Политика, 00:33
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Рубио поделился деталями плана США по мирному урегулированию на Украине Политика, 00:12
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
Аэропорт Тамбова временно закрыли для полетов Политика, 00:09
Железнодорожным долгостроем в Туве заинтересовались иностранные инвесторы Бизнес, 00:01
Власти рассмотрят упрощение деклараций по НДС для бизнесаПодписка на РБК, 00:00
Рубио допустил телефонный разговор Зеленского с Трампом Политика, 23 ноя, 23:58
Три истории из 2027 года: чем удивит многозадачный курорт на берегу реки РБК и Dream Riva, 23 ноя, 23:40