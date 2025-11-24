СК отказал Борису Кузнецову в возвращении в Россию

Следственный комитет отказал проживающему в Испании адвокату Борису Кузнецову (включен в реестр иностранных агентов) в прекращении уголовного преследования, которое продолжается с 2007 года. Об этом рассказал изданию «Коммерсантъ» сам Кузнецов, получивший два ответа ведомства на свои ходатайства.

В СК заявили, что привлечение его к ответственности по ч. 1 ст. 283 Уголовного кодекса («Разглашение гостайны») было «абсолютно законным» и оснований для закрытия дела и снятия меры пресечения в виде ареста нет. В другом письме ведомство сообщило, что считает дальнейшую переписку с адвокатом нецелесообразной, указав на «злоупотребление правом на обращение». Из этого следует, что 81-летний юрист не имеет возможности вернуться в Россию, отмечает газета.

Сам Кузнецов назвал ответы формальными и подчеркнул, что его семь ходатайств, направленных в 2024–2025 годах, остались без реакции. «Коммерсантъ» пишет, что он в Замоскворецком суде Москвы требует признать ответы СК и принятые по его ходатайствам решения необоснованными. Кроме того, на 1 декабря в Мосгорсуде назначено рассмотрение административного иска Кузнецова к Минфину и СКР, в котором он требует взыскать с ответчиков $21 млн за несоблюдение разумных сроков предварительного расследования (18 лет).

Как сообщает издание, 81-летний адвокат ранее обращался к руководству ГСУ СКР по Москве с заявлением о намерении вернуться в Россию. Он уехал из страны в июле 2007 года и позже получил политическое убежище в США. Через два дня после его отъезда московская прокуратура возбудила дело о разглашении гостайны.

По версии следствия, нарушение произошло в ходе защиты бывшего сенатора Левона Чахмахчяна, задержанного при получении взятки в офисе авиакомпании «Трансаэро». Кузнецов был адвокатом Чахмачяна. По версии прокуратуры, юрист придал гласности содержание секретной справки ФСБ о прослушивании телефонных разговоров бывшего сенатора.

Так, во время ознакомления с делом своего подзащитного Кузнецов сфотографировал меморандум, приложенный к представлению в Верховный суд, а позже приложил копию этого документа к жалобе, направленной в Конституционный суд. Сам Кузнецов утверждал, что сведений, содержащих гостайну, в документах не было.

Обвинение ему было предъявлено заочно, а в 2013 году Пресненский суд заочно арестовал Кузнецова.

В августе 2025 года Минюст внес Кузнецова в реестр иноагентов. По версии ведомства, он распространял «недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике», а также принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иноагентов.