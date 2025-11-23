 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Власти Якутии опровергли отставку главы региона Николаева

Айсен Николаев
Айсен Николаев (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Информация об отставке главы Якутии Айсена Николаева, распространяемая в социальных сетях, не является достоверной, заявили в администрации главы и правительства республики.

«Информация является недостоверной. Просим доверять только проверенным источникам информации», — говорится в комментарии, который распространило агентство ЯСИА и опубликовала в своем телеграм-канале администрация главы и правительства республики.

Прокуратура потребовала отставки мэра Владимира в связи с утратой доверия
Политика
Дмитрий Наумов

В сообщении, которое в качестве примера опубликовало агентство, говорится, что указ президента Владимира Путина об отставке Николаева датирован сегодняшним числом — 23 ноября. Исполняющим обязанности главы Якутии якобы назначен Павел Маринычев, генеральный директор алмазодобывающей компании АЛРОСА.

РБК направил запрос в департамент информационной политики и массовых коммуникаций администрации главы Республики Саха (Якутия)

Николаев был назначен Путиным врио главы Якутии в мае 2018 года, до того он был главой Якутска. В сентябре того же года он выиграл выборы, а затем был переизбран в сентябре 2023-го.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Politico сообщил о негативной реакции в Европе на план Трампа по Украине

Зеленский после встречи с США пообещал не делать громких заявлений

Украинский депутат Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа

Путину доложили о взятии Купянска под контроль ВС РФ

Назначен новый командующий группировкой «Юг»

В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин
Авторы
Теги
Софья Полковникова, Яна Баширова Яна Баширова
Якутия губернаторы отставка опровержение
Материалы по теме
Прокуратура потребовала отставки мэра Владимира в связи с утратой доверия
Политика
Арахамия ответил на призыв однопартийцев к отставке правительства Украины
Политика
Гендиректор BBC подал в отставку из-за подделки речи Трампа
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 ноября
EUR ЦБ: 90,56 (-2,04) Инвестиции, 16:37 Курс доллара на 22 ноября
USD ЦБ: 79,02 (-1,71) Инвестиции, 16:37
Как устроена экономика Ирана РБК и РЭЦ, 16:37
Выигравший путевку на Олимпиаду Гуменник победил на Гран-при в Омске Спорт, 16:36
«Радио Судного дня» прервало трехдневное молчание словом «смотренье» Общество, 16:21
Кухня — главное место в доме. Как переосмыслили советские традиции РБК и Legenda, 16:19
Зеленский рассказал об ожиданиях от переговоров в Женеве Политика, 16:15
В ЦСКА рассказали о состоянии игроков после травм в дерби со «Спартаком» Спорт, 16:14
«Спартак» заявил, что полиция разбирается в деле об избиении фаната ЦСКА Спорт, 16:05
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 24 ноября
Присоединиться
«Цифра» в динамике: как оценить IT-отрасль России Дискуссионный клуб, 16:05
Bloomberg узнал условие Киева для обсуждения вопроса территорий Политика, 16:01
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 16:00
Эрдоган анонсировал телефонный разговор с Путиным Политика, 15:46
Власти Якутии опровергли отставку главы региона Николаева Политика, 15:41
Москва полицентричная: как развитие новых районов изменило жизнь горожан РБК и ГАЛС, 15:40
Как меняются дата-центры и их формат Отрасли, 15:25