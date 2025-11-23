Власти Якутии опровергли отставку главы региона Николаева

Айсен Николаев (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Информация об отставке главы Якутии Айсена Николаева, распространяемая в социальных сетях, не является достоверной, заявили в администрации главы и правительства республики.

«Информация является недостоверной. Просим доверять только проверенным источникам информации», — говорится в комментарии, который распространило агентство ЯСИА и опубликовала в своем телеграм-канале администрация главы и правительства республики.

В сообщении, которое в качестве примера опубликовало агентство, говорится, что указ президента Владимира Путина об отставке Николаева датирован сегодняшним числом — 23 ноября. Исполняющим обязанности главы Якутии якобы назначен Павел Маринычев, генеральный директор алмазодобывающей компании АЛРОСА.

РБК направил запрос в департамент информационной политики и массовых коммуникаций администрации главы Республики Саха (Якутия)

Николаев был назначен Путиным врио главы Якутии в мае 2018 года, до того он был главой Якутска. В сентябре того же года он выиграл выборы, а затем был переизбран в сентябре 2023-го.