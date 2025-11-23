Власти Якутии опровергли отставку главы региона Николаева
Информация об отставке главы Якутии Айсена Николаева, распространяемая в социальных сетях, не является достоверной, заявили в администрации главы и правительства республики.
«Информация является недостоверной. Просим доверять только проверенным источникам информации», — говорится в комментарии, который распространило агентство ЯСИА и опубликовала в своем телеграм-канале администрация главы и правительства республики.
В сообщении, которое в качестве примера опубликовало агентство, говорится, что указ президента Владимира Путина об отставке Николаева датирован сегодняшним числом — 23 ноября. Исполняющим обязанности главы Якутии якобы назначен Павел Маринычев, генеральный директор алмазодобывающей компании АЛРОСА.
РБК направил запрос в департамент информационной политики и массовых коммуникаций администрации главы Республики Саха (Якутия)
Николаев был назначен Путиным врио главы Якутии в мае 2018 года, до того он был главой Якутска. В сентябре того же года он выиграл выборы, а затем был переизбран в сентябре 2023-го.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Politico сообщил о негативной реакции в Европе на план Трампа по Украине
Зеленский после встречи с США пообещал не делать громких заявлений
Украинский депутат Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа
Путину доложили о взятии Купянска под контроль ВС РФ
Назначен новый командующий группировкой «Юг»
В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин