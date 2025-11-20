Прокуратура потребовала отставки мэра Владимира в связи с утратой доверия

Дмитрий Наумов (Фото: Валерия Калугина / ТАСС)

Прокуратура Владимирской области направила в городской Совет народных депутатов представление об освобождении мэра Владимира Дмитрия Наумова от должности в связи с утратой доверия, сообщает пресс-служба ведомства.

Проверка показала, что в 2024 году Наумов представил губернатору области заведомо недостоверные сведения о доходах, занизив стоимость приобретенной в 2023 году недвижимости на 9 млн руб. Это позволило ему избежать процедуры контроля за расходами.

Мэр также не уведомил городской совет о конфликте интересов при назначении руководителей подведомственных организаций. На заседании комитета горсовета большинство депутатов поддержало позицию прокуратуры.

«В ближайшее время все материалы будут направлены в Совет народных депутатов города, который с учетом мнения высшего должностного лица субъекта примет по существу вопроса окончательное решение», — отметили в пресс-службе.

11 ноября Следственный комитет России завершил расследование в отношении Наумова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере. По данным пресс-службы СК по Владимирской области, чиновник вскоре предстанет перед судом.

Следствие установило, что в ноябре 2023 года мэр вступил в сговор с двумя сообщниками, пообещав содействие в их незаконной деятельности. Мэр способствовал их назначению на руководящие должности в МУП «Специализированный комбинат ритуальных услуг» и МКУ «Центр управления городскими дорогами», а также изданию нормативного акта, ограничивающего права других предпринимателей в ритуальной сфере.

За свое содействие с октября 2024-го по март 2025-го Наумов получил от заместителя директора Центра управления городскими дорогами не менее 1,1 млн руб. Взятка передавалась тремя частями в администрации города Владимира и рядом с ней.

Правоохранительные органы задержали мэра 27 августа. При обысках были изъяты наличные и украшения на 1,3 млн руб., а также арестован автомобиль стоимостью 4,3 млн руб., оформленный на супругу обвиняемого.