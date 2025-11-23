 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Суд приговорил стюардессу к семи годам по делу о фейках об армии

Сюжет
Военная операция на Украине
Варвара Волкова
Варвара Волкова (Фото: Суды общей юрисдикции Московской области)

Видновский суд приговорил россиянку к семи годам лишения свободы по делу о распространении фейков об армии, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Московской области в телеграм-канале.

Как установил суд, Волкова В. опубликовала в чате деревни Сапроново в Telegram заведомо ложную информацию о том, что российские военные «совершают насильственные действия, направленные на уничтожение гражданского населения Украины и мирных объектов».

Как сообщает ТАСС со ссылкой на суд, в январе Волкова увидела в соцсетях ролик с российским танкистом, к которому начала испытывать неприязнь из-за его участия в военной операции. Позже она увидела мужчину в телепередаче. Девушка нашла телефон танкиста, позвонила ему и высказала угрозы. Также в чате деревни она написала ряд постов, в одном из которых заявила, что угостит военнослужащих ВСУ чаем, если те захватят Подмосковье, пишет агентство. По его информации, речь идет о стюардессе «Уральских авиалиний» Варваре Волковой.

Девушку признали виновной по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 Уголовного кодекса России — публичное распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах России по мотивам политической ненависти. Максимальное наказание — до десяти лет колонии с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

Суд приговорил Волкову к семи годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, девушке запретили в течение трех лет создавать и администрировать сайты в электронных и информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе интернете.

Суд арестовал блогера Сюткина по делу о фейках об армии
Политика

В начале ноября суд в Калининграде приговорил 38-летнего местного жителя по делу о распространении фейков об армии к шести годам колонии общего режима с запретом на четыре года администрировать сайты и другие интернет-ресурсы. По данным суда, мужчина в мае 2022 года на своей странице в одной из социальных сетей разместил заведомо ложную информацию о российской армии.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Politico сообщил о негативной реакции в Европе на план Трампа по Украине

Зеленский после встречи с США пообещал не делать громких заявлений

Украинский депутат Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа

Путину доложили о взятии Купянска под контроль ВС РФ

Назначен новый командующий группировкой «Юг»

В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин
Авторы
Теги
Софья Полковникова
стюардесса дискредитация армии лишение свободы
Материалы по теме
Суд арестовал блогера Сюткина по делу о фейках об армии
Политика
Историка русской кухни Павла Сюткина заподозрили в фейках об армии
Общество
Зампреду партии «Яблоко» предъявили обвинение в распространении фейков
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 ноября
EUR ЦБ: 90,56 (-2,04) Инвестиции, 12:06 Курс доллара на 22 ноября
USD ЦБ: 79,02 (-1,71) Инвестиции, 12:06
Начните с малого: подборка акций до 1000₽ #всенабиржу!, 12:04
МВД рассказало о схемах мошенников в зависимости от возраста жертв Общество, 11:57
5 способов быстро улучшить качество жизниПодписка на РБК, 11:46
Аэропорт Внуково приостановил полеты Политика, 11:43
Перспективные направления развития ИТ-сектора на ближайшие 5 лет РБК х Ростелеком, 11:42
Рак и аллергия от стресса? Как на самом деле работает психосоматикаПодписка на РБК, 11:32
Келлог допустил, что Россия потребует внести изменения в мирный план США Политика, 11:27
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
От избы до дизайнерских квартир: как менялось гостеприимство в России РБК и Legenda, 11:15
Воробьев заявил о штатной подаче света и воды в Шатуре после атаки БПЛА Политика, 11:13
Суд приговорил стюардессу к семи годам по делу о фейках об армии Политика, 11:02
Мертвая петля. Почему приложение коротких видео Vine провалилосьПодписка на РБК, 10:54
Крадущийся тигр на шелковом пути: как развивается торговля с Узбекистаном РБК и РЭЦ, 10:45
WP узнала детали разработанного ЕС варианта мирного соглашения по Украине Политика, 10:42
Тест для инвестора: готовы ли вы к облигациям #всенабиржу!, 10:30