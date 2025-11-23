Суд приговорил стюардессу к семи годам по делу о фейках об армии

Варвара Волкова (Фото: Суды общей юрисдикции Московской области)

Видновский суд приговорил россиянку к семи годам лишения свободы по делу о распространении фейков об армии, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Московской области в телеграм-канале.

Как установил суд, Волкова В. опубликовала в чате деревни Сапроново в Telegram заведомо ложную информацию о том, что российские военные «совершают насильственные действия, направленные на уничтожение гражданского населения Украины и мирных объектов».

Как сообщает ТАСС со ссылкой на суд, в январе Волкова увидела в соцсетях ролик с российским танкистом, к которому начала испытывать неприязнь из-за его участия в военной операции. Позже она увидела мужчину в телепередаче. Девушка нашла телефон танкиста, позвонила ему и высказала угрозы. Также в чате деревни она написала ряд постов, в одном из которых заявила, что угостит военнослужащих ВСУ чаем, если те захватят Подмосковье, пишет агентство. По его информации, речь идет о стюардессе «Уральских авиалиний» Варваре Волковой.

Девушку признали виновной по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 Уголовного кодекса России — публичное распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах России по мотивам политической ненависти. Максимальное наказание — до десяти лет колонии с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

Суд приговорил Волкову к семи годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, девушке запретили в течение трех лет создавать и администрировать сайты в электронных и информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе интернете.

В начале ноября суд в Калининграде приговорил 38-летнего местного жителя по делу о распространении фейков об армии к шести годам колонии общего режима с запретом на четыре года администрировать сайты и другие интернет-ресурсы. По данным суда, мужчина в мае 2022 года на своей странице в одной из социальных сетей разместил заведомо ложную информацию о российской армии.