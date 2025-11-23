В ОП рассказали, в какие месяцы выгоднее взять отпуск в 2026 году
Чтобы получить большие отпускные, работнику нужно брать отпуск в длинные месяцы. Об этом ТАСС рассказал член комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
«Если работнику важна сумма отпускных, то отпуск лучше взять в месяцы, где рабочих дней больше: в 2026 году это апрель, июль, сентябрь, октябрь, декабрь», — сказал Машаров.
Он добавил, что размер выплаты за один рабочий и один отпускной день разнится. Зарплата напрямую зависит от фактически отработанных дней, а отпускные выплачивают за все календарные дни, кроме праздничных, исходя из среднего заработка за последний год.
Если же работник хочет подольше отдохнуть, ему стоит взять отпуск в январе или мае. На эти месяцы выпадают государственные праздники, которые, по Трудовому кодексу, не включаются в отпуск. Так получится потратить меньше отпускных дней, при этом удлинив себе время отдыха, заключил Машаров.
Согласно Трудовому кодексу, у каждого сотрудника есть право на ежегодный оплачиваемый отпуск до 28 дней. У несовершеннолетних, инвалидов, представителей отдельных профессий он может длиться дольше. Дни отпуска можно разделиться на несколько частей, однако хотя бы одна из них должна быть не менее 14 дней.
