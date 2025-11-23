 Перейти к основному контенту
В ОП рассказали, в какие месяцы выгоднее взять отпуск в 2026 году

В Общественной палате назвали наиболее выгодные месяцы для отпуска в 2026 году

Чтобы получить большие отпускные, работнику нужно брать отпуск в длинные месяцы. Об этом ТАСС рассказал член комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

«Если работнику важна сумма отпускных, то отпуск лучше взять в месяцы, где рабочих дней больше: в 2026 году это апрель, июль, сентябрь, октябрь, декабрь», — сказал Машаров.

Он добавил, что размер выплаты за один рабочий и один отпускной день разнится. Зарплата напрямую зависит от фактически отработанных дней, а отпускные выплачивают за все календарные дни, кроме праздничных, исходя из среднего заработка за последний год.

В Госдуме предложили исключить выходные из числа отпускных дней
Общество
Фото:Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Если же работник хочет подольше отдохнуть, ему стоит взять отпуск в январе или мае. На эти месяцы выпадают государственные праздники, которые, по Трудовому кодексу, не включаются в отпуск. Так получится потратить меньше отпускных дней, при этом удлинив себе время отдыха, заключил Машаров.

Согласно Трудовому кодексу, у каждого сотрудника есть право на ежегодный оплачиваемый отпуск до 28 дней. У несовершеннолетних, инвалидов, представителей отдельных профессий он может длиться дольше. Дни отпуска можно разделиться на несколько частей, однако хотя бы одна из них должна быть не менее 14 дней.

Анастасия Луценко
отпуск Россия Общественная палата
