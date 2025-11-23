В Новосибирске на станцию метро «Золотая Нива» въехал автомобиль

Автомобиль протаранил двери на станции метро в Новосибирске

Автомобиль выбил двери на входе на станцию метро «Золотая Нива» в Новосибирске. Об этом сообщила местная служба аварийно-спасательных работ и гражданской защиты.

Инцидент произошел поздно вечером 22 ноября. Водитель автомобиля Toyota Corolla выбил двери на станции метро, после чего пролетел вниз по лестнице. Никто не пострадал, отметили в пресс-службе ведомства.

Сам водитель скрылся с места происшествия. Сотрудники ДПС начали проверку, чтобы установить его личность и обстоятельства произошедшего.

В свою очередь, сотрудники службы аварийно-спасательных работ демонтировали поврежденные двери. Для извлечения автомобиля из вестибюля метро их помощь не потребовалась.