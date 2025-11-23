Автомобиль протаранил двери на станции метро в Новосибирске
Автомобиль выбил двери на входе на станцию метро «Золотая Нива» в Новосибирске. Об этом сообщила местная служба аварийно-спасательных работ и гражданской защиты.
Инцидент произошел поздно вечером 22 ноября. Водитель автомобиля Toyota Corolla выбил двери на станции метро, после чего пролетел вниз по лестнице. Никто не пострадал, отметили в пресс-службе ведомства.
Сам водитель скрылся с места происшествия. Сотрудники ДПС начали проверку, чтобы установить его личность и обстоятельства произошедшего.
В свою очередь, сотрудники службы аварийно-спасательных работ демонтировали поврежденные двери. Для извлечения автомобиля из вестибюля метро их помощь не потребовалась.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Politico сообщил о негативной реакции в Европе на план Трампа по Украине
Зеленский после встречи с США пообещал не делать громких заявлений
Украинский депутат Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа
Путину доложили о взятии Купянска под контроль ВС РФ
Назначен новый командующий группировкой «Юг»
В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин