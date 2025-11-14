Автомобиль упал с многоуровневой парковки в Москве

Фото: Денис Воронин / Агентство «Москва»

В Москве автомобиль упал с многоэтажной парковки, водитель перепутал педали газа и тормоза, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МВД. Источник сообщил, что падение произошло с третьего этажа.

Внутри машины находились два человека, они серьезно не пострадали.

В марте автомобиль упал с четвертого этажа парковки на улице Крылатская. Машина загорелась, водитель погиб. В автомобиле была преподаватель теоретических дисциплин музыкального училища им. Гнесиных, музыковед Наталия Бойцова.