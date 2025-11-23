 Перейти к основному контенту
Финансы⁠,
0

Forbes узнал, что Трамп потерял $1,1 млрд за два месяца

Состояние президента США Дональда Трампа снизилось на $1,1 млрд с сентября из-за падения стоимости акций компании Trump Media and Technology Group (TMTG), принадлежащей его семье. Об этом пишет Forbes.

По информации издания, в сентябре 2025 года состояние Трампа достигло рекордной отметки в $7,3 млрд на фоне инвестиций в криптовалюту. Это позволило ему занять 201-е место в списке 400 богатейших людей Америки по версии журнала Forbes.

При этом сейчас состояние Трампа составляет $6,2 млрд. В пятницу, 21 ноября, стоимость акций TMTG упала до 10,18 канадских долларов из-за резкого падения курса биткоина и других токенов.

Белый дом раскрыл, куда инвестирует Трамп
Бизнес
Дональд Трамп

Ранее Bloomberg сообщил, что Трамп с августа по октябрь приобрел облигации на сумму от $82 млн. В частности, речь идет об облигациях компаний, пострадавших от политики его администрации. Среди них Netflix Inc., UnitedHealth Group Inc., Boeing Co., Meta Platforms Inc., Home Depot Inc., Broadcom Inc. и Intel Corp., долю в которых правительство США приобрело под управлением Трампа.

В начале сентября The Wall Street Journal писала, что семья Трампа заработала на криптовалюте WLFI примерно $6 млрд. Этот актив стал самым ценным в их портфеле и обогнал инвестиции в недвижимость.

В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин
