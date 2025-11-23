В Киргизии задержали 10 человек за подготовку к беспорядкам после выборов
МВД Киргизии задержало 10 человек, обвиняемых в подготовке к массовым беспорядкам после парламентских выборов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Задержанным — А.У. 1963 г.р., С.Т. 1998 г.р., А Ш. 1979 г.р., Э.Э. 1983 г.р., М.Д. 1984 г.р., Ш.Т. 1986 г.р., А.К. 1993 г.р., А.у.Э 1993 г.р. К.Н. 1993 г.р., К К. 1970 г.р. предъявлены обвинения по части 1 статьи 278 УК КР (приготовление к организации массовых беспорядков, сопровождающихся насилием, погромами, поджогами и т.д.)», — говорится в публикации.
По версии следствия, фигуранты намеревались устроить серию митингов в Киргизии после оглашения результатов выборов. Протесты должны были пройти на юге страны, в ее столице Бишкеке и других областях. В частности, обвиняемые планировали захваты оружия, административных зданий, телеканалов и объектов силовых структур, отметили в МВД.
В публикации говорится, что в группу входили бывшие депутаты и госслужащие, силовики и политические деятели. Они также привлекали сторонников в ОПГ и спортивных сообществах для провокаций и столкновений. У задержанных была четкая иерархия и распределение ролей.
В ходе обысков у обвиняемых изъяли оружие, боеприпасы, гранаты, средства связи и наркотики. Кроме того, у них обнаружили $150 тыс., документы о финансировании беспорядков и планы действий.
Досрочные парламентские выборы в Киргизии пройдут 30 ноября. В конце сентября депутаты проголосовали за досрочный самороспуск. Решение объяснили укреплением политической системы и стабильности в стране в преддверии выборов.
