Политика⁠,
0

Президент Киргизии назначил дату досрочных парламентских выборов

Садыр Жапаров
Садыр Жапаров (Фото: Xinhua / Global Look Press)

Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ о назначении досрочных выборов депутатов жогорку кенеша (однопалатный парламент страны). Голосование состоится в воскресенье, 30 ноября 2025 года, говорится на сайте главы государства.

Центральной комиссии по выборам поручено организовать процесс в соответствии с законодательством, включая использование дистанционного голосования. Кабинет министров обеспечит финансирование выборов, уточнение списков избирателей, кибербезопасность и охрану общественного порядка.

Генпрокуратуре поручено контролировать соблюдение Конституции и законов, а местным органам власти — содействовать в решении организационных вопросов.

Премию мира вручили лидерам Киргизии, Таджикистана и Узбекистана
Политика
Садыр Жапаров, Эмомали Рахмон и&nbsp;Шавкат Мирзиёев (слева направо)

Пятью днями ранее, 25 сентября, депутаты парламента Киргизии большинством голосов приняли решение о досрочном самороспуске — предложение инициативной группы поддержали 84 из 89 присутствующих на заседании депутатов.

В начале сентября группа киргизских депутатов, выступив с идеей досрочного сложения полномочий, объяснила свое предложение намерением избежать политической нестабильности.

Поскольку между парламентскими выборами, которые должны были пройти в ноябре 2026 года, и президентскими, которые состоятся в январе 2027 года, пройдет мало времени, такие короткие сроки приведут к лишним расходам и создадут сложности для Центральной комиссии по выборам, отметили ранее чиновники.

Полина Дуганова
Киргизия досрочное прекращение полномочий Садыр Жапаров парламент
