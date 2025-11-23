 Перейти к основному контенту
Война Израиля с ХАМАС
0

Reuters узнал, что Турция хочет войти в стабилизационные силы в Газе

Reuters: Турция хочет присоединиться к стабилизационным силам в Газе
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС

Турция готова отправить несколько тысяч военных в сектор Газа для участия в деятельности Международных стабилизационных сил, несмотря на противодействие Израиля. Об этом Reuters рассказали турецкие официальные лица, знакомые с вопросом.

По данным источников издания, США поддерживают присоединение Турции к стабилизационным силам. Анкара хочет, чтобы Вашингтон ограничил использование военной силы Израилем, когда войска войдут в Газу.

Как отмечает Reuters, неясно, как Турция сможет присоединиться к силам без одобрения Израиля. В турецком правительстве считают, что Израиль в конечном счет может согласиться, если США окажут на него давление.

Трамп анонсировал скорое появление стабилизационных сил в Газе
Политика

Желание Турции подтвердил и высокопоставленный американский чиновник. При этом не уточнил, поддерживает ли США инициативу Анкары.

Создание Международных стабилизационных сил входило в резолюцию США об урегулировании конфликта в секторе Газа, одобренную Советом безопасности ООН 18 ноября. Согласно плану, силы будут сотрудничать с Израилем, Египтом и новой палестинской полицией для защиты границ и демилитаризации сектора Газа.

