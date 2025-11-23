Reuters узнал, что Турция хочет войти в стабилизационные силы в Газе
Турция готова отправить несколько тысяч военных в сектор Газа для участия в деятельности Международных стабилизационных сил, несмотря на противодействие Израиля. Об этом Reuters рассказали турецкие официальные лица, знакомые с вопросом.
По данным источников издания, США поддерживают присоединение Турции к стабилизационным силам. Анкара хочет, чтобы Вашингтон ограничил использование военной силы Израилем, когда войска войдут в Газу.
Как отмечает Reuters, неясно, как Турция сможет присоединиться к силам без одобрения Израиля. В турецком правительстве считают, что Израиль в конечном счет может согласиться, если США окажут на него давление.
Желание Турции подтвердил и высокопоставленный американский чиновник. При этом не уточнил, поддерживает ли США инициативу Анкары.
Создание Международных стабилизационных сил входило в резолюцию США об урегулировании конфликта в секторе Газа, одобренную Советом безопасности ООН 18 ноября. Согласно плану, силы будут сотрудничать с Израилем, Египтом и новой палестинской полицией для защиты границ и демилитаризации сектора Газа.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Politico сообщил о негативной реакции в Европе на план Трампа по Украине
Зеленский после встречи с США пообещал не делать громких заявлений
Украинский депутат Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа
Путину доложили о взятии Купянска под контроль ВС РФ
Назначен новый командующий группировкой «Юг»
В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин