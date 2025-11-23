 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Внучка Кеннеди рассказала о неизлечимом заболевании

Внучке 35-го президента США Джона Кеннеди, журналистке Татьяне Шлоссберг диагностировали рак крови в терминальной стадии. Об этом она рассказала в статье для журнала The New Yorker, которая вышла в 62-ю годовщину убийства ее деда.

По словам 35-летней Шлоссберг, диагноз ей поставили в мае 2024 года. Сразу после рождения второго ребенка один из врачей обратил внимание, что у женщины повышенный уровень лейкоцитов в крови.

Татьяна Шлоссберг — экологическая журналистка, дочь дипломата Кэролайн Кеннеди и дизайнера Эдвина Шлоссберга. Она окончила Йельский университет и Оксфордский университет, где получила степень магистра американской истории. Была научным и климатическим репортером New York Times, а также писала для The Washington Post, Vanity Fair и Bloomberg. Замужем, имеет двоих детей.

«Был поставлен диагноз «острый миелоидный лейкоз» с редкой мутацией, называемой инверсией 3. В основном он наблюдается у пожилых пациентов», — написала Шлоссберг в статье.

Байден начал новый курс лечения в борьбе с раком
Общество
Джо Байден

Журналистка прошла курс химиотерапии, а также две операции по пересадке стволовых клеток. Во время последнего клинического обследования врач сказал Шлоссберг, что ей осталось жить, может быть, один год.

