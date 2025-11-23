В Telegram объявили аукцион на подарки с папахой Хабиба Нурмагомедова
В мессенджере Telegram начался аукцион на подарки с папахой бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. Об этом спортсмен рассказал в своем телеграм-канале.
В своей публикации Нурмагомедов отметил, что папаха символизирует уважение, дисциплину, а также то, откуда человек родом.
«Теперь любой человек может подарить папаху другу, брату или наставнику — как знак уважения к тому, откуда ты пришел и куда направляешься», — говорится в сообщении.
Аукцион стартовал в 20:00 мск 22 ноября и продлится до 21:05 мск 23 ноября. Как уточнил основатель Telegram Павел Дуров в своем канале, всего будет разыграно 29 тыс. подарков в 290 пятиминутных раундах.
