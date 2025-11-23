 Перейти к основному контенту
В Telegram объявили аукцион на подарки с папахой Хабиба Нурмагомедова

В мессенджере Telegram начался аукцион на подарки с папахой бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. Об этом спортсмен рассказал в своем телеграм-канале.

В своей публикации Нурмагомедов отметил, что папаха символизирует уважение, дисциплину, а также то, откуда человек родом.

«Теперь любой человек может подарить папаху другу, брату или наставнику — как знак уважения к тому, откуда ты пришел и куда направляешься», — говорится в сообщении.

Хабиб Нурмагомедов предложил Павлу Дурову потренироваться вместе
Спорт
Хабиб Нурмагомедов

Аукцион стартовал в 20:00 мск 22 ноября и продлится до 21:05 мск 23 ноября. Как уточнил основатель Telegram Павел Дуров в своем канале, всего будет разыграно 29 тыс. подарков в 290 пятиминутных раундах.

Politico сообщил о негативной реакции в Европе на план Трампа по Украине

Зеленский после встречи с США пообещал не делать громких заявлений

Украинский депутат Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа

Путину доложили о взятии Купянска под контроль ВС РФ

Назначен новый командующий группировкой «Юг»

В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин
Анастасия Луценко
Магомед Магомедов (боец ММА) Telegram подарки Павел Дуров
Хабиб Нурмагомедов фото
Хабиб Нурмагомедов
спортсмен, боец смешанных единоборств, тренер, предприниматель
20 сентября 1988 года
Павел Дуров фото
Павел Дуров
предприниматель, основатель «ВКонтакте» и Telegram
10 октября 1984 года
Материалы по теме
Хабиб Нурмагомедов предложил Павлу Дурову потренироваться вместе
Спорт
Хабиб Нурмагомедов и Махачев заключили пари с экс-бойцом UFC на ₽5 млн
Спорт
Хабиб Нурмагомедов инвестировал до ₽500 млн в спортивную базу
Спорт
