Хабиб Нурмагомедов предложил Павлу Дурову потренироваться вместе
Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов пригласил основателя Telegram Павла Дурова вместе потренироваться.
«Брат, я часто вижу тебя в спортзале. Думаю, тебе пора прийти и поработать с братством», — написал Нурмагомедов в соцсети Х.
«Отправь геолокацию, брат», — ответил Нурмагомедову Дуров.
В октябре Дуров посетил турнир UFC 321 в Абу-Даби, где встретился с Нурмагомедовым и сделал совместное фото.
