Хабиб Нурмагомедов предложил Павлу Дурову потренироваться вместе

Основатель Telegram в ответ на это предложение попросил Нурмагомедова прислать свою локацию

Хабиб Нурмагомедов (Фото: Francois Nel / Getty Images)

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов пригласил основателя Telegram Павла Дурова вместе потренироваться.

«Брат, я часто вижу тебя в спортзале. Думаю, тебе пора прийти и поработать с братством», — написал Нурмагомедов в соцсети Х.

«Отправь геолокацию, брат», — ответил Нурмагомедову Дуров.

В октябре Дуров посетил турнир UFC 321 в Абу-Даби, где встретился с Нурмагомедовым и сделал совместное фото.