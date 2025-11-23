 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В Росавиации рассказали, почему не доставили багаж пассажиров из Шарджи

Росавиация: Багаж пассажиров из Шарджи не доставили из-за плохой погоды

Багаж пассажиров рейса из города Шарджа в ОАЭ, следовавшего в Домодедово, не доставили из-за задержки самолетов в аэропорту Шарджи на фоне погодных условий. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко со ссылкой на авиакомпанию Air Arabia.

«Недоставка багажа связана с ротацией и задержками бортов из-за погодных условий в Шардже 20.11 (сильный туман)», — сообщили Росавиации в пресс-службе авиакомпании.

Там подчеркнули, что авиакомпании пришлось задержать несколько рейсов в Россию из-за ожидания части пассажиров со стыковочных рейсов из Шри-Ланки, Индии и Таиланд. В связи с этим багаж не успели загрузить в самолет.

В Домодедово из Шарджи не доставили 90 чемоданов пассажиров
Общество
Фото:Horst Galuschka / dpa / Global Look Press

По данныv Air Arabia, в Москву не прибыло 104 места багажа. Чемоданы доставят в течение двух дней на следующих рейсах из Шарджи в российскую столицу.

О том, что часть пассажиров рейса из Шарджи не получили свой багаж, в пресс-службе «Домодедово» рассказали РБК 22 ноября. Тогда сообщалось, что в ОАЭ остались 90 мест багажа.

В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин
Анастасия Луценко
Росавиация багаж ОАЭ Россия
