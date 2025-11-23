В Росавиации рассказали, почему не доставили багаж пассажиров из Шарджи
Багаж пассажиров рейса из города Шарджа в ОАЭ, следовавшего в Домодедово, не доставили из-за задержки самолетов в аэропорту Шарджи на фоне погодных условий. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко со ссылкой на авиакомпанию Air Arabia.
«Недоставка багажа связана с ротацией и задержками бортов из-за погодных условий в Шардже 20.11 (сильный туман)», — сообщили Росавиации в пресс-службе авиакомпании.
Там подчеркнули, что авиакомпании пришлось задержать несколько рейсов в Россию из-за ожидания части пассажиров со стыковочных рейсов из Шри-Ланки, Индии и Таиланд. В связи с этим багаж не успели загрузить в самолет.
По данныv Air Arabia, в Москву не прибыло 104 места багажа. Чемоданы доставят в течение двух дней на следующих рейсах из Шарджи в российскую столицу.
О том, что часть пассажиров рейса из Шарджи не получили свой багаж, в пресс-службе «Домодедово» рассказали РБК 22 ноября. Тогда сообщалось, что в ОАЭ остались 90 мест багажа.
