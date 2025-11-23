Как на саммит G20 приехали лидеры стран. Видео

Video

В ЮАР начался саммит «Большой двадцатки». В нем не будут лично участвовать лидеры России, США и КНР, Владимир Путин, Дональд Трамп и Си Цзиньпин. 22 ноября прошла церемония торжественной встречи остальных приехавших — их встречал президент ЮАР Сирил Рамафоса. Как это было — в видео РБК.