Как на саммит G20 приехали лидеры стран. Видео
В ЮАР начался саммит «Большой двадцатки». В нем не будут лично участвовать лидеры России, США и КНР, Владимир Путин, Дональд Трамп и Си Цзиньпин. 22 ноября прошла церемония торжественной встречи остальных приехавших — их встречал президент ЮАР Сирил Рамафоса. Как это было — в видео РБК.
