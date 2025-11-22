Умер украинский музыкант Олег Лесик Турко
Украинский музыкант, сооснователь группы DZIDZIO Олег Турко, известный как Лесик, умер на 59-м году жизни, сообщил его сын Олег Турко-младший на своей странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена). Причина смерти артиста пока неизвестна.
Турко родился в украинском городе Новояворовск, был участником и сооснователем проектов DZIDZIO, «Форте» и DZIDZ’OFF. В 2024 году музыканту, как отмечает «24-й канал», провели операцию на сердце, после чего он проходил реабилитацию.
В декабре 2024 года Лесик потерял сознание на сцене во время концерта во Львове. У него произошла остановка сердца, за которой последовала долгая реанимация. Артиста доставили в больницу в тяжелом состоянии.
