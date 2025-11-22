Умерла итальянская певица Орнелла Ванони

Орнелла Ванони (Фото: Zunino Celotto / Getty Images)

В Италии в возрасте 91 года умерла эстрадная певица Орнелла Ванони, сообщает Repubblica.

Она потеряла сознание у себя дома в Милане. У нее случилась остановка сердца. Прибывшие на место медики констатировали смерть артистки.

Последний раз она появлялась на публике 2 ноября в телевизионной программе Che tempo che fa. В ответ на комплимент о хорошем состоянии она пошутила, что притворяется. «Я играю свою роль, но чувствую себя ужасно», — сказала она.

Ванони родилась в Милане 22 сентября 1934 года и считается одним из самых авторитетных голосов в поп-музыке, за свою более чем семидесятилетнюю карьеру она выпустила более ста альбомов и сборников. В 1963 году артистка выпустила два хита — Senza fine и Che cosa c'è, которые написал для нее Джино Паоли. Ее песня L'appuntamento (1970) вошла в саундтреки к фильму Стивена Содерберга «Двенадцать друзей Оушена» в 2004 году. Последний альбом Ванони Diverse вышел в 2024-м.

Помимо музыкальной карьеры, снималась в кино. Ванони сыграла Тарпею в фильме «Дуэль титанов» (1961) режиссера Серджио Корбуччи. Одним из последних ее фильмов стала комедия Алессандро Дженовези «7 женщин и убийство».