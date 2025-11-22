 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
В порту Лос-Анджелеса после взрыва загорелся контейнеровоз

В порту Сан-Педро в Лос-Анджелесе на контейнеровозе One Henry Hudson после взрыва начался сильный пожар, сообщает Reuters со ссылкой на пожарное управление города.

Инцидент произошел вечером 21 ноября. В результате пожара была нарушена работа силовой установки и кранового оборудования судна. По данным пожарного управления, в нескольких отсеках судна находятся опасные материалы, поэтому специалисты работают в защитных костюмах и с дыхательными аппаратами. Подразделения спасателей занимаются охлаждением корпуса контейнеровоза, доступ на нижние палубы закрыт.

Из-за пожара четыре из семи контейнерных терминалов порта приостановили работу, вокруг судна установлена охранная зона. В районах Сан-Педро и Уилмингтон ввели режим укрытия: жителям рекомендовали оставаться дома и держать окна закрытыми.

После возгорания все члены экипажа были эвакуированы. Власти Калифорнии координируют действия с местными службами, к тушению привлечены более 100 пожарных. Пострадавших нет.

Пожар на грузовом судне у берегов Индии. Видео
Общество

В июне в Тихом океане загорелся корабль Morning Midas, перевозивший 3 тыс. машин в Мексику.

Пожар произошел в более 480 км от острова Адак (Аляска). После того как экипаж не смог самостоятельно справиться с пламенем, на место были направлены спасатели. Береговая охрана эвакуировала всех моряков.

