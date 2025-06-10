Пожар на грузовом судне у берегов Индии. Видео

Пожар продолжается со вчерашнего дня, судно уже накренилось, часть груза оказалась за бортом. С контейнеровоза спасли 18 человек, четверо моряков пропали без вести

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У побережья индийского южного штата Керала произошел взрыв на контейнеровозе MV WAN HAI 503, следовавшем под флагом Сингапура. С судна спасли 18 человек. По данным индийской береговой охраны, четверо моряков пропали без вести.

Судно длиной 270 м и шириной 12,5 м вышло из Коломбо в Мумбаи 7 июня. Ожидалось, что оно достигнет пункта назначения 10 июня. Пожар произошел, когда судно находилось в 130 морских милях к северо-западу от побережья Кералы. Возгорание произошло в носовом отсеке накануне, 9 июня, по состоянию на утро 10 июня его тушение продолжалось.

Специалисты приняли меры для защиты окружающей среды, вместе с тем береговая охрана оценила ситуацию как критическую. Корабль накренился влево на 10–15 градусов, часть контейнеров с грузом оказалась за бортом.