Выступавшие с Синатрой сестры-близнецы совершили суицид

Алиса и Эллен Кесслер (Фото: Hannes Magerstaedt / Getty Images)

Легендарные немецкие артистки-близнецы Алиса и Эллен Кесслер совершили суицид в возрасте 89 лет в своем доме в Грюнвальде под Мюнхеном, пишет Bild.

Прибывшая на место полиция подтвердила, что третьи лица не причастны к их смерти, решение уйти из жизни было добровольным. Как рассказал изданию La Presse представитель организации по защите прав пациентов Deutsche Gesellschaft für Humanes Sterben, куда обратились сестры, артистки сами выбрали 17 ноября своей датой смерти.

В апреле 2024 года артистки признавались, что хотели бы быть похороненными в одной урне вместе с прахом их матери Эльзы и собаки Йелло. «Это то, что мы указали в нашем завещании», — рассказала Эллен Кесслер.

Алиса и Эллен Кесслер родились 20 августа 1936 года в Нерхау (Саксония) и покинули ГДР еще до возведения Берлинской стены. Получив танцевальное образование, они дебютировали в 1952 году в театре «Палладиум» в Дюссельдорфе. Прорыв в их карьере случился в 18 лет, когда они получили приглашение выступить в знаменитом парижском кабаре «Лидо».

Сестры завоевали популярность в 50–60-е годы благодаря синхронным танцам и элегантному сценическому образу. Они работали с такими легендами сцены, как Фрэнк Синатра и Фред Астер, выступали на телевидении, гастролировали по Европе и США. В 1959-м сестры представляли Германию на «Евровидении», где заняли восьмое место. Также они снимались в кино, среди их работ «Графиня Марица» (1958), «Француженка и любовь» (1960), «Содом и Гоморра» (1962).