Военная операция на Украине⁠,
В Пензенской области отменили план «Ковер»

Губернатор Мельниченко: в Пензенской области отменили план «Ковер»
Сюжет
Военная операция на Украине

На территории Пензенской области отменили план «Ковер», введенный в ночь на 22 ноября, сообщил глава региона Олег Мельниченко в телеграм-канале.

«Временный запрет на использование воздушного пространства снят», — написал он в 7:09 мск. О введении плана «Ковер» Мельниченко сообщил в 0:45 мск, он действовал около шести часов.

Аэропорты Тамбова и Пензы приостановили полеты
Политика

За семь минут до введения плана «Ковер» губернатор объявил беспилотную опасность в регионе. «В целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета», — написал тогда Мельниченко.

Представитель Росавиации Артем Кореняко вскоре после отмены плана «Ковер», в 7:16 мск, сообщил об отмене ограничений в аэропортах Пензы и Саратова. Приостановка рейсов в пензенском аэропорту была введена примерно в 0:00 мск на фоне угрозы атаки беспилотников.

Politico сообщил о негативной реакции в Европе на план Трампа по Украине

Зеленский после встречи с США пообещал не делать громких заявлений

Украинский депутат Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа

Путину доложили о взятии Купянска под контроль ВС РФ

Назначен новый командующий группировкой «Юг»

Авторы
Егор Алимов
