В Пензенской области отменили план «Ковер»
На территории Пензенской области отменили план «Ковер», введенный в ночь на 22 ноября, сообщил глава региона Олег Мельниченко в телеграм-канале.
«Временный запрет на использование воздушного пространства снят», — написал он в 7:09 мск. О введении плана «Ковер» Мельниченко сообщил в 0:45 мск, он действовал около шести часов.
За семь минут до введения плана «Ковер» губернатор объявил беспилотную опасность в регионе. «В целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета», — написал тогда Мельниченко.
Представитель Росавиации Артем Кореняко вскоре после отмены плана «Ковер», в 7:16 мск, сообщил об отмене ограничений в аэропортах Пензы и Саратова. Приостановка рейсов в пензенском аэропорту была введена примерно в 0:00 мск на фоне угрозы атаки беспилотников.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Politico сообщил о негативной реакции в Европе на план Трампа по Украине
Зеленский после встречи с США пообещал не делать громких заявлений
Украинский депутат Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа
Путину доложили о взятии Купянска под контроль ВС РФ
Назначен новый командующий группировкой «Юг»
В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин