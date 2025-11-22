В Пензенской области отменили план «Ковер»

На территории Пензенской области отменили план «Ковер», введенный в ночь на 22 ноября, сообщил глава региона Олег Мельниченко в телеграм-канале.

«Временный запрет на использование воздушного пространства снят», — написал он в 7:09 мск. О введении плана «Ковер» Мельниченко сообщил в 0:45 мск, он действовал около шести часов.

За семь минут до введения плана «Ковер» губернатор объявил беспилотную опасность в регионе. «В целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета», — написал тогда Мельниченко.

Представитель Росавиации Артем Кореняко вскоре после отмены плана «Ковер», в 7:16 мск, сообщил об отмене ограничений в аэропортах Пензы и Саратова. Приостановка рейсов в пензенском аэропорту была введена примерно в 0:00 мск на фоне угрозы атаки беспилотников.