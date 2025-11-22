 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
0

Слюсарь рассказал о последствиях атаки дронов на Ростовскую область

Слюсарь: в Ростовской области отразили атаку беспилотников
Сюжет
Военная операция на Украине

Российские силы ПВО в ночь на 22 ноября перехватили беспилотники ВСУ в Усть-Донецком, Октябрьском сельском, Красносулинском, Шолоховском, Кашарском и Миллеровском районах Ростовской области, пострадавших нет сообщил глава региона Юрий Слюсарь в телеграм-канале.

Он добавил, что в результате атаки дронов на Миллерово повреждены административное здание и техника во дворе. В хуторе Треневка Миллеровского района выбиты стекла в частном доме, повреждения получили хозяйственная постройка и гараж.

В Ростовской области в результате атаки БПЛА была повреждена опора ЛЭП
Политика

«Информация о последствиях на земле будет уточняться», — написал губернатор.

В ночь на 22 ноября ограничения на полеты ввели аэропорты Пензы, Тамбова, Саратова, Самары и Ульяновска. Подобные меры, как правило, вводят на фоне угроз атак дронов. В Тамбове они уже отменены.

Предыдущей ночью, 21 ноября, Слюсарь сообщил о повреждении опоры линии электропередачи в результате налета дронов в Чертковском районе Ростовской области. Более 200 домов были обесточены, к утру специалисты восстановили подачу электроэнергии.

