Общество⁠,
0

В Будапеште нашли нетронутый римский саркофаг возрастом 1700 лет

Археологи Будапештского исторического музея обнаружили уникальный римский саркофаг, которому насчитывается около 1700 лет, в районе Обуда на севере венгерской столицы. Находка была сделана во время масштабных раскопок на территории древнеримского поселения Аквинкум, сообщило агентство Associated Press (AP).

Саркофаг оставался полностью герметичным (швы были залиты свинцом) и не был разграблен. Каменная крышка сохранила оригинальные металлические зажимы. Внутри археологи обнаружили скелет женщины, окруженный десятками артефактов — рядом лежали два целых стеклянных сосуда, бронзовые фигурки, 140 монет, костяная шпилька, янтарное украшение и фрагменты ткани с золотыми нитями.

«Особенность находки в том, что это был герметично закрытый саркофаг. Ранее его не трогали, поэтому он остался целым», — сказала Габриэлла Феньес, ведущий археолог раскопок.

По мнению археолога, эти предметы были погребальными дарами, предназначенными для «вечного путешествия» умершей. 

Антропологический анализ останков позволит установить более точные данные о возрасте, здоровье и происхождении женщины. Археологи также рассчитывают найти дополнительные артефакты при просеивании слоя праха, извлеченного из саркофага.

В Египте археологи нашли мумии древнеегипетского чиновника и его семьи
Общество

В июле в египетском городе Асуан археологи обнаружили комплекс скальных гробниц греческого и римского периодов. Работы проводились на кладбище вокруг мавзолея Ага-Хана.

Среди наиболее значимых находок — известняковый саркофаг высотой около двух метров, обнаруженный на глубине более двух метров. Саркофаг с крышкой с изображением человеческого лица и яркими орнаментами был установлен на скальной платформе. Также были найдены две колонки иероглифических текстов с молитвами местным божествам и упоминанием владельцев гробницы — высокопоставленного чиновника по имени Ка-Месио и членов его семьи. В захоронениях также обнаружены хорошо сохранившиеся мумии, включая детские.

