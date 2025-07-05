В Египте археологи нашли мумии древнеегипетского чиновника и его семьи

Фото: Ministry of Tourism and Antiquities Фото: Ministry of Tourism and Antiquities Фото: Ministry of Tourism and Antiquities Фото: Ministry of Tourism and Antiquities Фото: Ministry of Tourism and Antiquities

В египетском городе Асуан археологи обнаружили комплекс скальных гробниц греческого и римского периодов. Находка была сделана на кладбище вокруг мавзолея Ага-Хана, сообщило Министерство туризма и древностей Египта в Facebook (деятельность ее владельца компании Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Среди наиболее значимых находок — известняковый саркофаг высотой около двух метров, обнаруженный на глубине более двух метров. Саркофаг с крышкой в форме человеческого лица с яркими орнаментами был установлен на скальной платформе. Также найдены две колонки иероглифических текстов с молитвами местным божествам и упоминанием имени владельца гробницы — высокопоставленного чиновника по имени Ка-Месио и членов его семьи. В гробницах обнаружены хорошо сохранившиеся мумии, включая детские.

Министр туризма и древностей Шериф Фатхи отметил, что находки открывают новые перспективы для изучения местного общества в эпоху Птолемеев и Рима, подтверждая статус Асуана как важного культурного центра. Доктор Мохамед Исмаил Халед, генеральный секретарь Высшего совета по древностям, сообщил, что осенью мумии подвергнутся компьютерной томографии и биологическому анализу для изучения условий жизни и причин смерти погребенных.

В апреле в районе Саккара неподалеку от Каира ученые обнаружили гробницу наследника фараона Усеркафа. Внутри гробницы принца археологи нашли и статуи фараона Джосера (основателя III династии), его жены и их десяти дочерей.