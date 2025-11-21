 Перейти к основному контенту
Общество
0

Организаторы «Золотой Маски» назвали номинантов на премию

На XXXII национальную театральную премию «Золотая Маска» в категории «драматический спектакль большой формы» номинированы 10 постановок, сообщает пресс-служба премии.

В их числе постановки «В списках не значился» (Московский театр Олега Табакова), «Залетные» (Санкт-Петербургский театр «Мастерская»), «Как закалялась сталь» (Театр драмы им. Федора Волкова в Ярославле), «Солнце Ландау» (Театр им. Евгения Вахтангова в Москве) и «Таня» (Севастопольский русский драматический театр им. А.В. Луначарского).

Номинантами как лучший драматический спектакль малой формы стали восемь постановок, включая «Позывной тишина» (Московский театр Олега Табакова), «Обломов» (Александринский театр в Санкт-Петербурге) и «Кукольный дом» (Магаданский государственный музыкальный и драматический театр).

В категории «Театр кукол» конкурировать друг с другом, в частности, будут «Квинпикs» (Театр кукол Республики Карелия), «Конек горбунок» (Рязанский театр кукол) и «Тараканище» (Санкт-Петербургский Большой театр кукол).

В категории «Опера» 10 номинатов, из которых две постановки — «Аида», но разных театров: Ростовского музыкального и Мариинского. В категории «Оперетта/мюзикл» числятся девять постановок, например, «22 июня…» (Омский театр юных зрителей) и «Бой с тенью» (Красноярский музыкальный театр).

За звание лучшего классического балета поборются три постановки, премьеры двух из которых состоялись на сцене Самарского академического театра оперы и балета, за звание лучшего современного балета — семь постановок, за титул лучшего современного танца — четыре.

Кроме того, есть внеконкурсная номинация «Лучший спектакль у детей», номинантами в которой стали десять постановок.

Фильмы и постановки актера Владимира Симонова. Фотогалерея
Фотогалерея 

На соискание XXXII премии «Золотая Маска» в конкурсном цикле с 1 августа 2024 года по 31 июля 2025 года поступило 789 заявок в пяти конкурсах: драматический театр, опера, оперетта/мюзикл, балет и театр кукол. Заявки пришли из 83 регионов и 163 городов России, от 454 театров, включая 78 московских (17%), 44 петербургских (10%) и 332 театра из других городов (73%).

После модерации к участию были допущены 671 заявка (85%). Все спектакли прошли предварительный отбор по видеозаписям. В очном формате члены Советов просмотрели 198 спектаклей (29,5%), из них 88 — музыкальный театр, 110 — драматический театр и театр кукол.

