Политика⁠,
0

ВС дал другое наказание осужденному за шпионаж в 1951 году японцу

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Верховный суд России пересмотрел дело японского моряка Хамасато Уичиро, осужденного за шпионаж в 1951 году. Особое совещание при МГБ СССР приговорило тогда моряка к 15 годам заключения. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.

В обвинении говорилось, что Уичиро работал радистом на шхуне и был завербован японской разведкой, которой он передавал данные о Советском Союзе. К тому же гражданин Японии, занимаясь на судне «хищническим ловом рыбы в советских территориальных водах», много раз нарушал государственную границу СССР.

«Судебная коллегия по уголовным делам установила, что доказательства шпионской деятельности Уичиро отсутствуют», — говорится в сообщении Верховного суда. В своих радиограммах он не передавал разведданные, а только сообщал о задержании и аварии судна.

В результате Верховный суд России переквалифицировал действия моряка со шпионажа на незаконное пересечение границы и незаконный рыбный промысел. Суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы.

Япония Россия Верховный суд шпионаж
