Общество
На авиашоу в Дубае разбился самолет

На авиашоу в Дубае разбился самолет
Video

На авиасалоне Dubai Airshow 2025 потерпел крушение индийский истребитель Tejas передает Associated Press. Катастрофа произошла во время демонстрационного полета.

В интернете на днях распространились сведения об утечке топлива на одном из истребителей Tejas на дубайском авиашоу. Поводом стали видеозаписи, на которой из истребителя, как утверждалось, вытекало топливо.

Минобороны Индии опровергло эту информацию и назвало безосновательной пропагандой. На видеозапись попала стандартная процедура для дубайских климатических условий, включающая «намеренный слив конденсата» из системы экологического контроля и бортовой системы генерации кислорода самолета, утверждали в министерстве.

Tejas — индийский легкий многоцелевой истребитель четвертого поколения, производимый компанией Hindustan Aeronautics Limited (HAL). Он предназначен для оказания наступательной поддержки с воздуха и боевой поддержки наземных операций.

Материал дополняется.

Дубай
