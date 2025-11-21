Минобороны сообщило о массированном и шести групповых ударах по Украине
За неделю с 15 по 21 ноября подразделения российской армии нанесли один массированных и шесть групповых ударов по объектам на Украине, сообщает пресс-служба Минобороны.
Целями ударов стали предприятия военной промышленности Украины и объекты топливно-энергетического комплекса, обеспечивавшие их работу, объекты транспорта, работавшие в интересах украинской армии.
Кроме того, были поражены места сборки, хранения и подготовки к запуску ударных дронов, а также пункты дислокации военных.
В пятницу, 14 ноября, Минобороны сообщило, что российские войска нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики Украины, обеспечивающим их работу.
При нанесении удара использовалось высокоточное оружие большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, включая гиперзвуковые ракеты «Кинжал», а также беспилотники.
Минобороны неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
