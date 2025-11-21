 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
Минобороны сообщило о массированном и шести групповых ударах по Украине

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

За неделю с 15 по 21 ноября подразделения российской армии нанесли один массированных и шесть групповых ударов по объектам на Украине, сообщает пресс-служба Минобороны.

Целями ударов стали предприятия военной промышленности Украины и объекты топливно-энергетического комплекса, обеспечивавшие их работу, объекты транспорта, работавшие в интересах украинской армии.

Кроме того, были поражены места сборки, хранения и подготовки к запуску ударных дронов, а также пункты дислокации военных.

В пятницу, 14 ноября, Минобороны сообщило, что российские войска нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики Украины, обеспечивающим их работу.

При нанесении удара использовалось высокоточное оружие большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, включая гиперзвуковые ракеты «Кинжал», а также беспилотники.

Минобороны неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Курс евро на 21 ноября
EUR ЦБ: 92,6 (-1,18) Инвестиции, 13:34 Курс доллара на 21 ноября
USD ЦБ: 80,73 (-0,21) Инвестиции, 13:34
В МВД предупредили об угрозах терактов в закрытых Telegram-каналах Общество, 13:49
Tengri Data: как бизнес монетизирует данные и зарабатывает на них РБК и PostgresPro, 13:46
МИД заявил, что Россия официально не получала мирный план США Политика, 13:45
Мерц поменял свои планы на день из-за мирного плана Трампа Политика, 13:44
Китай заявил о готовности сыграть роль в разрешении конфликта на Украине Политика, 13:42
Цена нефти Brent упала ниже $62 за баррель на новостях о мирном плане Инвестиции, 13:39
Ростехнадзор назвал причины прорыва дамбы в Орске в 2024 году Общество, 13:39
«Подпись стиснув зубы». Эксперты РАН, МГИМО и Дипакадемии о мирном плане
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 13:37
Токаев поддержал план Трампа по Украине Политика, 13:36
Хваленый принцип «сэндвича» не работает: как давать обратную связь Образование, 13:32
Время использования YouTube россиянами сократилось на 67% Бизнес, 13:30
Российские военные заняли Радостное Политика, 13:28
На авиашоу в Дубае разбился самолет Общество, 13:27